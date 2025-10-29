Rocha pode abrir mão da pré-candidatura ao Senado, Euma Tourinho vice de Fúria? deputada Ieda Chaves na lista de pré-candidatas

Publicada em 29/10/2025 às 14h00
Governador – Não temos nenhuma vocação para pitonisa (falso profeta, fofoqueiro, aquele que cria factoides ou que dá palpites), mas circulam comentários nos bastidores da política, que o governador Marcos Rocha, presidente regional do União Brasil, não estará disputando cargos eletivos nas Eleições Gerais de 2026. A fonte, muito ligada a ele, disse que Rocha terminará seu mandato, mesmo que sua esposa, a secretária de Estado de Ação Social (Seas), Luana Rocha não concorra à Câmara Federal no próximo ano, inclusive com chances reais de se eleger. Para concorrer, Rocha terá que renunciar seis meses antes das eleições de 2026 (3 de abril do próximo ano), e o vice, Sérgio Gonçalves (UB) assumir e disputar a reeleição, inclusive já disso isso publicamente. Com a “máquina” governamental em mãos, o temor é que Sérgio não de o suporte necessário para Rocha, que tem como meta política disputar uma das duas vagas ao Senado, hoje ocupadas por Confúcio Moura e Marcos Rogério, que presidem o MDB e PL, respectivamente, no Estado.
Governador II – Política é uma questão de espaço. Quem tiver condições de formatar e ampliar suas ações políticas (não confundir com politicagem) de forma gradativa e segura tem futuro no segmento. Também é necessário que o político, que tem como real finalidade atender as necessidades de a maioria da comunidade (pois é eleito pela maioria), não terá dificuldades para poder atingir seus objetivos e receber o reconhecimento de quem votou. Votar não é nenhum favor, mas obrigação do eleito. É a oportunidade de as pessoas escolherem as lideranças para representa-las na luta por educação, saúde, cultura, vida social decente. Não importa se você seja rico, pobre, preto, branco, amarelo, patrão, empregado. Todos dependem de uma vida digna para poder levar avante suas necessidades.
Governador III – Como a sucessão estadual é o assunto que mais mobiliza os políticos em Rondônia, os comentários são os mais diversos. Um deles, recente, é que a juíza aposentada, Euma Tourinho, que disputou as eleições a prefeita de Porto Velho em 2024, pelo MDB e foi a quarta colocada com 9,79% dos votos válidos. teria sido convidada pelo prefeito-reeleito de Cacoal, Adailton Fúria (PSD), 83,16% dos votos válidos, que é pré-candidato a governador em 2026, para formatar uma chapa como vice-governadora. Ela falou sobre o convite na Rádio Conecta, no programa “Fala Conecta” e explorado em redes sociais. Segundo Euma, o convite partiu do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab. Segundo Euma, ela recebeu mais dois convites para filiação. Ocorre, que o PSD é presidido no Estado pelo ex-senador Expedito Júnior, que também já foi deputado federal, que estaria com outros planos.
Governador III – Na última semana ocorreu encontro, que foi publicado amplamente nos veículos de comunicação do Estado e nas redes sociais, entre o governador Marcos Rocha, que preside União Brasil em Rondônia, e o ex-senador Expedito Júnior, que preside o PSD no Estado. Rocha estaria disposto a disputar uma das duas vagas ao Senado, que estarão em disputa em outubro do próximo ano, e está em busca de composição. Uma parceria entre Rocha e Expedito daria suporte à pretensão de o governador concorrer ao Senado, abriria espaço para Júnior disputar uma das oito vagas à Câmara Federal e também ao seu filho, Expedito Neto, ex-deputado federal, a concorrer à Assembleia Legislativa (Ale), todos com chances reais de sucesso.
Governador IV – Os buchinchos nos bastidores da política de Rondônia sobre as eleições de 2026, principalmente a governador são muitos e crescentes. O mais recente de uma provável parceria de Fúria com o ex-prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, que preside o PSDB no Estado. Lógico que tudo, ainda, são especulações, mas a fonte garante que está acontecendo, sim, uma conversa entre Chaves e Fúria para a formatação de uma chapa à sucessão estadual com o prefeito de Cacoal na cabeça tendo como vice a deputada estadual Ieda Chaves (União-PVH), segunda mais bem votada (24.667 votos) em 2022, esposa de Hildon, política com amplo trânsito no eleitorado de Porto Velho, inclusive nos bairros, onde é sempre muito bem recebida. Caso a parceria seja consolidada, Fúria teria ampliada suas chances de sucesso nas Eleições 2026.
Respigo
A partir de segunda-feira (3) o secretário geral da Assembleia Legislativa (Ale), Arildo Lopes estará assumindo a Secretaria Geral de Governo (SGG), do município de Porto Velho +++ A coluna já tinha adiantado a situação há dias, mudança confirmada pelo RONDÔNIA DINÂMICA em postagem de hoje (29). Arildo é um dos mais experientes administradores públicos de Rondônia, e ocupa o cargo desde o ex-presidente Hermínio Coelho +++ Pela sua experiência, apesar de jovem será muito importante para a administração do também jovem prefeito, Leo Moraes, presidente do Podemos em Rondônia. A parceria de Arildo e Léo vem desde a passagem ambos pelo Detran-RO, quando teve como diretor-geral o hoje prefeito da capital e Arildo como assessor direto +++ O Flamengo joga hoje (29), às 20h30 contra o Racing Club, no Estádio Presidente Juan Peron (Avellaneda), pela semifinal da Copa Libertadores, na Argentina. Ao Flamengo basta um empate, pois venceu (1x0) no Maracanã +++ Pelo Brasileirão jogam Fluminense e Ceará no Maracanã, às 18h. O Fluminense está na 7ª colocação (44 pontos) e o Ceará em 14ª (35 pontos) +++ Quinta-feira (30) ocorrerá a palestra no auditório da Assembleias Legislativa (Ale), a partir das 14h, Menos Pausa, Mais Amor com apoio do deputado Marcelo Cruz (PRTB-PVH) e o vereador da capital, Pastor Evanildo (PRTB). As palestrantes são Bruna Entorno, diretora internacional de multinacional de beleza, líder da Equipe Valorize Farmasi; Natalie Farias, médica geriatra com certificação internacional em homologia, mestranda em Ciência da Longevidade Humana e Vanessa Mafra, jornalista especialista em neurociências e psicologia positiva no desenvolvimento humano.
