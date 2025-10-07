Rocha com agenda positiva no interior, TCE prepara “pente-fino” na Câmara de Porto Velho e Lula e Trump conversam

Publicada em 07/10/2025 às 09h27
O que está por trás da conversa entre Lula e Trump?
CARO LEITOR, o inesperado aconteceu na véspera da passeata pela anistia marcada para hoje (07) na Esplanada dos Ministérios, o telefonema na tarde de ontem (06) entre o presidente Donald Trump (Republicanos) e o presidente Lula (PT-SP). O diálogo cordial e produtivo entre Trump e Lula durou 30 minutos, o tema central foi o tarifaço dos EUA aos produtos brasileiros. O presidente Lula (PT-SP), abriu a conversa com uma piada: “Eu não tenho inimigos”. Trump chamou o líder brasileiro de “bom homem” e prometeu: “Brasil e EUA vão se dar muito bem juntos”. Trump e Lula confirmaram publicamente encontro pessoalmente em breve. O que está por trás da conversa entre Lula e Trump? Os EUA têm superávit comercial com o Brasil e o tarifaço foi visto como golpe político. Por sua vez, Lula tenta aliviar a tensão e demonstrar força diplomática. Já Trump reaparece no cenário global com áurea de estadista. O resultado imediato do telefonema foi a valorização do real e virou um novo capítulo do xadrez político na diplomacia brasileira na polarização ideológica.
Maior
O diálogo começou sobre o tarifaço e abriu espaço para algo maior: a entrada em cena do senador Marco Rubio (Republicanos) – ligado ao presidente Donald Trump (Republicanos), considerado linha dura nas negociações com o Brasil.
Cautela
Enquanto o Palácio do Planalto demonstra cautela, a extrema-direita comemora. O deputado federal licenciado antipatriota Eduardo Bolsonaro (PL-SP) foi direto nas redes sociais: “Rubio não cairá na conversa mole do Lula”. Oposição comemora antes da hora por acreditar que Rubio pode travar as negociações.
Negociar
Tadinho de Eduardo Bananinha, não sabe fazer leitura de cenário político por não possuir memória histórica e dimensão cognitiva. O presidente Donald Trump (Republicanos) é empresário na sua essência e o presidente Lula (PT-SP) sindicalista, portanto, patrão e líder operário, sabem negociar como ninguém.
Direto
No jogo do poder político, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) continua sendo o principal símbolo da extrema-direita brasileira ligada ao presidente Donald Trump (Republicanos). Depois do telefonema, Trump fala direto com Lula, ambos saíram ganhando por motivos diferentes nesse jogo de xadrez político e diplomático.
Invertida
A extrema-direita delira ao lançar vídeos afirmando que o presidente Lula (PT-SP) levou uma invertida do presidente Donald Trump (Republicanos). Uma reação rápida da extrema-direita para não perder espaço para a narrativa da esquerda de “diplomacia madura” entre Trump e Lula.
Direita
Esse é o melhor momento para a direita reagir com inteligência e deixar de seguir a reboque da extrema-direita, assumindo um discurso em defesa do diálogo e do respeito à soberania nacional.
Reassumir
A direita brasileira precisa compreender que a comunicação política é uma batalha de narrativas, não de raiva e de ódio. Em face disso, a direita precisa reassumir o seu protagonismo em defesa da sua principal bandeira do passado: apresentar metas para o desenvolvimento nacional com base no realismo fiscal.
Piada
Falando em realismo, o deputado federal Coronel Chrisóstomo (PL-Porto Velho) virou piada nacional por conta do embate que travou com o ministro da Controladoria-Geral da União (CGU), Vinicius Marques de Carvalho, durante a reunião da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga desvios do INSS.
Repercussão
O episódio entre o deputado federal Coronel Chrisóstomo (PL-Porto Velho) e o ministro da Controladoria-Geral da União (CGU), Vinicius Marques de Carvalho, terminou em risadas e gerou repercussão nacional nas redes sociais após ser divulgado em vídeo pelo deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS).
Pincel
No vídeo viralizado pelo deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS), o deputado federal Coronel Chrisóstomo (PL-Porto Velho) foi comparado com o Sargento Pincel do quadro humorístico dos Trapalhões. Neste caso, Pimenta rebaixou o Coronel do Exército Brasileiro para sargento em figura de comediante de palcos humorísticos de TV no domingo para criançada.
Agenda
O governador Coronel Marcos Rocha (União Brasil-Porto Velho) segue com agenda positiva de entregas pelo interior. Na agenda, Rocha não leva o vice-governador Sérgio Gonçalves (União Brasil-Porto Velho) e a deputada federal Silvia Cristina (PP-Ji-Paraná), esses dois últimos, pré-candidatos a governador e senadora respectivamente pela federação partidária União Progressista (União Brasil – PP).
Revela
A distância mantida pelo governador Coronel Marcos Rocha (União Brasil-Porto Velho) do vice-governador Sérgio Gonçalves (União Brasil-Porto Velho) e da deputada federal Silvia Cristina (PP-Ji-Paraná) revela que tanto Sérgio como Silvia não são os parceiros de chapa favoritos para dividir palanque nas próximas eleições com Rocha.
Rosa
Em comemoração ao Outubro Rosa, o deputado Alan Queiroz (Podemos-Porto Velho) apresentou indicação parlamentar ao Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Saúde (SESAU), a proposta para a aquisição de uma carreta de mamografia. O objetivo é ampliar o acesso das mulheres rondonienses a exames preventivos, garantindo o diagnóstico precoce e o tratamento adequado do câncer de mama.
Wi-Fi
Falando em saúde, o deputado estadual Alex Redano (Republicanos- Ariquemes) apresentou uma indicação ao Governo de Rondônia, com cópia à Secretaria de Estado da Saúde (SESAU), solicitando a disponibilização de acesso gratuito à internet (Wi-Fi) nas unidades hospitalares da rede pública estadual.
Disputa
A coluna recebeu release da Prefeitura de Porto Velho informando que foi oficialmente intimada da decisão judicial referente ao processo nº 7005950-05.2025.8.22.0001, que anulou a rescisão do Contrato de Concessão nº 019/PGM/2024, relacionado à coleta, reciclagem e destinação de resíduos sólidos urbanos. Neste caso, a disputa entre Marquise e Amazonfort pela coleta de lixo da capital.
Optou
Em cumprimento à determinação da Justiça, o contrato foi restabelecido na segunda-feira (06) com a devida Ordem de Serviço emitida para continuidade dos serviços de coleta pela Marquise. Neste caso, o prefeito Léo Moraes (Podemos-Porto Velho) optou pelo caminho de cumprir as decisões judiciais em relação à novela da coleta do lixo da capital.
Pente
Fontes da coluna revelaram que o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE) deverá abrir auditoria para passar um pente-fino nas verbas indenizatórias dos vereadores da Câmara Municipal de Porto Velho (CMPV). Quem anda correto, pode dormir tranquilo, mas quem maquiou ou falseou, prepare o bolso para devolver o dinheiro do erário.
Festa
O vereador Pedro Geovar (PP-Porto Velho) lançou vídeo nas redes sociais convidando a população da Zona Sul de Porto Velho para participar da grande festa de comemoração ao Dia das Crianças, que acontecerá no dia 11 de outubro, na Escola Bela Vista, bairro Conceição.
Sério
Falando sério, o senador Marco Rubio (Republicanos) não fala por Donald Trump (Republicanos), mas fala com ele e tem trânsito livre no Senado, na Casa Branca e nos bastidores do agronegócio. Sua presença não endurece o jogo, mas flexibiliza e tira o embate tarifário do campo ideológico e político e leva para o campo das relações comerciais.
