Resumo da rodada 25 e projeção da rodada 26 do Brasileirão Betano. Destaques esportivo de Rondônia no Tabelinha.

Publicada em 01/10/2025 às 14h10
Cruzeiro e Palmeiras tropeçam e Flamengo abre vantagem na liderança pelo Brasileirão Betano.
Brasileirão – O Cruzeiro perdeu por 2 a 0 para o Vasco em São Januário. A Raposa segue com 50 pontos, mas desperdiçou chance de encostar nos rivais. Já o Vasco vive ótima fase, chegou ao 10º lugar e ampliou a série invicta. No Sul, Inter empatou com o Juventude por 1 a 1, enquanto o Fortaleza venceu o Sport, mas ambos seguem na zona de rebaixamento.
O Flamengo venceu o Corinthians por 2 a 1 na Neo Química Arena e abriu vantagem no Brasileirão. Yuri Alberto marcou para o Timão, mas Arrascaeta e Luís Araújo viraram no segundo tempo. O Fla chegou a 54 pontos, enquanto o rival paulista soma 29. O Palmeiras perdeu para o Bahia e segue em 3º, com 49. Já o Santos empatou com o Bragantino e continua ameaçado. No Maracanã, o Flu superou o Botafogo por 2 a 0 na estreia de Zubeldía.
Brasileirão pega fogo na 26ª rodada
A 26ª rodada promete emoção com duelos diretos no topo e no Z-4. O Palmeiras, 3º com 49, encara o embalado Vasco no Allianz. No Sul, o Inter recebe o Corinthians no Beira-Rio, em confronto de técnicos com histórias cruzadas. Já o Flu, em alta com Zubeldía, visita o lanterna Sport. À noite, o Botafogo (5º) mede forças com o Bahia (6º) em confronto decisivo por Libertadores, enquanto o Santos busca reação contra o Grêmio na Vila Belmiro.
Tabelinha Rondoniense
JIR 2025: Ji-Paraná recebe maior evento esportivo de Rondônia. Metropolitano Feminino Sub-17 define semifinalistas. Alta Floresta sedia 3º Jogos Indígenas 2025.
Ji-Paraná – Com mais de 40 anos de história, os Jogos Intermunicipais de Rondônia retornam a Ji-Paraná entre 9 e 22 de outubro. Criado em 1983, o JIR se consolidou como o maior evento esportivo do estado, reunindo atletas de 32 municípios em diversas modalidades. Mais que competição, o torneio é símbolo de integração, cultura e fortalecimento da identidade rondoniense, valorizando talentos e promovendo cidadania.
Metropolitano – O Metropolitano Feminino Sub-17 já tem suas quatro semifinalistas: Gazin Porto Velho, Rondoniense, União Bandeirantes e Brazuca. As partidas acontecem no próximo sábado (5), no Centro de Desenvolvimento Heitor Costa. Pela manhã, União Bandeirantes enfrenta o Brazuca; à tarde, Gazin Porto Velho encara o Rondoniense. A Locomotiva da Capital chega com 100% de aproveitamento e segue como favorita ao título.
Indígenas - A Aldeia São Luís, em Alta Floresta D’Oeste, foi palco do 3º Jogos Indígenas 2025 entre os dias 26 e 28 de setembro. O evento reuniu 13 equipes com atletas locais e do povo Gavião de Ji-Paraná, que competiram em modalidades esportivas e culturais. Promovido pela Prefeitura, os jogos reforçaram a valorização da cultura indígena e a integração das comunidades da região.
