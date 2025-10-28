Renato Aragão se emociona com homenagem nos 40 anos do Criança Esperança: “Nunca pensei receber tanta alegria”

Publicada em 28/10/2025 às 16h21
O ator e humorista Renato Aragão, de 90 anos, foi homenageado durante a celebração dos 40 anos do “Criança Esperança”, exibida na noite de segunda-feira (27), na TV Globo. Emocionado, o eterno Didi Mocó subiu ao palco a convite de Xuxa, Angélica e Eliana, que exaltaram sua importância na história do projeto.
“Você ensinou, Renato, para todos nós que estamos aqui, que ter um amigo na vida é muito bom”, declarou Xuxa, em referência à música-tema “Amigo do Peito”, que marcou a participação do humorista nas campanhas ao longo das décadas.
Com a voz embargada, Renato agradeceu o carinho do público e dos colegas de palco. “Nunca pensei receber tanta alegria, tanta felicidade dessas pessoas, que fazem tudo para proteger as crianças e adolescentes desse país. Agradeço de todo o meu coração. Um beijo para todos que estão aqui!”, disse.
A homenagem comoveu o público e gerou grande repercussão nas redes sociais. “Que linda homenagem ao Renato Aragão”, escreveu um fã. Outro comentou: “Não tem como pensar no Criança Esperança sem lembrar do Didi”.
Durante o evento, o humorista recebeu o carinho de artistas como Tony Ramos, Susana Vieira, Ivete Sangalo, Belo e Sandra Annenberg, que o abraçaram no palco em um dos momentos mais emocionantes da noite.
