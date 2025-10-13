Referência em defesa sanitária agropecuária, Rondônia é destaque também no cenário econômico, com aumento de 17,5% nas exportações de carne bovina

Publicada em 13/10/2025 às 08h35
Os resultados e status alcançados por Rondônia, decorrentes da parceria entre o produtor rural e a Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril (Idaron), transformou o estado em referência no que se refere à defesa sanitária agropecuária, sendo uma das primeiras unidades federativas reconhecidas como área livre de Febre Aftosa sem vacinação, em maio de 2021, com chancela internacional da Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA).
Além do produtor reduzir gastos devido a suspensão da vacinação, as garantias sanitárias mantidas pelo governo de Rondônia atraíram novos compradores internacionais e a carne produzida por pecuaristas rondonienses passou a ser ofertada a mercados mais exigentes e, consequentemente, mais rentáveis. Fator esse que tem impulsionado as exportações de carne bovina e posicionou a pecuária rondoniense entre as mais promissoras no cenário econômico nacional.
Segundo dados do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), em 2024 Rondônia vendeu o equivalente a US$ 1,16 bilhão, só em carne bovina, para mercados internacionais, mais de 276,2 mil toneladas do produto. Neste ano, de janeiro a setembro, o valor das exportações da carne já ultrapassou os US$ 1,1 bilhão, com mais de 226,8 mil toneladas exportadas, mais de 17,5% de aumento. “Considerando os números apresentados até agora, podemos afirmar que, até dezembro, o volume de exportações poderá facilmente ultrapassar o que foi exportado no ano anterior”, destacou o governador de Rondônia, Marcos Rocha.
Os números ficam ainda mais expressivos quando se compara o desempenho do mercado em 2025 com o apanhado de janeiro a setembro de 2024, quando as vendas externas somaram menos de US$ 1 bilhão (US$ 857,1 milhões, relativo a 206,3 mil toneladas de carne).
O presidente da Idaron, Julio Cesar Rocha Peres, chama atenção para as nuances do mercado, salientando que o setor agropecuário teve que driblar as imposições do comércio exterior decorrentes do ‘tarifaço’ adotado pelos Estados Unidos da América. “Embora tenha acendido um sinal de alerta em meio ao setor produtivo, se compararmos as exportações de Rondônia para os EUA, o impacto das sanções comerciais foram poucas ou quase nenhuma em relação a venda de carne para o mercado norte-americano”, afirmou Julio Peres.
Em 2024 as exportações para os EUA somaram US$ 59,8 milhões, equivalente a 11,9 mil toneladas do produto. Até setembro deste ano, o montante exportado já chegou a US$ 77,3 milhões, com mais de 15,3 mil toneladas de carnes vendidas ao mercado estadunidense. “O avanço é ainda maior se comparado ao mesmo período do último ano, de janeiro a setembro, quando as exportações somaram US$ 39,4 milhões, ou seja, em 2025 tivemos um aumento de mais de 50% nas exportações de carne bovina para os norte-americanos”, avalia o gerente estadual de defesa animal, Fabiano Alexandre.
DECLARAÇÃO DE REBANHOS
Hoje Rondônia conta com um rebanho bovino de quase 18 milhões de cabeças, distribuído em 114.079 propriedades rurais. Para garantir o desenvolvimento de políticas públicas e sanitárias que garantam a proteção dessa imensidão de animais e mantenham os mercados abertos à carne produzida por aqui, uma ação é indispensável ao produtor: a atualização do cadastro agropecuário.
Vale lembrar que no próximo mês, novembro, tem início a segunda etapa de declaração de rebanhos deste ano e, para facilitar o cumprimento dessa obrigação, a Idaron disponibiliza o acesso digital em seu site, que permite a realização da declaração de forma rápida e segura, sem a necessidade de deslocamento até uma unidade física da Agência.
