Rafa Justus fala sobre ataques nas redes: “Existe gente mal-amada”

Publicada em 28/10/2025 às 10h52
A influenciadora Rafa Justus, de 16 anos, filha dos apresentadores Roberto Justus e Ticiane Pinheiro, usou as redes sociais neste sábado (25) para responder aos comentários ofensivos que recebeu após publicar uma foto fantasiada de Malévola, personagem da Disney, em uma festa de Halloween.
Em um vídeo publicado nos stories, Rafaella afirmou que decidiu se pronunciar depois de notar a quantidade de mensagens negativas nas últimas postagens. “O que realmente me entristece é ver o quanto existe gente mal-amada. Vi comentários que me remeteram a momentos muito ruins do passado, e isso me pegou. Mas, graças a Deus, tenho uma cabeça muito boa para lidar com esse tipo de situação”, disse.
A jovem ressaltou que aprendeu a lidar melhor com a exposição e prefere focar no lado positivo da internet. “Sei que a internet tem tanto o lado positivo quanto o negativo, então procuro sempre olhar para o lado bom. Resolvi fazer esse vídeo porque sei que não sou a única que passa por isso. Muita gente enfrenta o mesmo, e infelizmente é uma consequência de estar na mídia”, declarou.
Mesmo diante das críticas, Rafa Justus destacou que também recebe muito carinho dos fãs. “Felizmente, recebo muitas mensagens boas, de pessoas que me acompanham desde pequena e me mandam muito amor. E é nisso que eu escolho focar”, completou.
A mãe da influenciadora, Ticiane Pinheiro, demonstrou apoio à filha ao repostar o vídeo nesta segunda-feira (27) e escrever uma mensagem de afeto: “Tenho muito orgulho de você. Te amo!”.
Rafaella Justus fala sobre as críticas que recebe em relação à sua aparência:
“Fico triste, não por estarem me ofendendo, mas pelas pessoas mesmas. Pelo tanto de ódio gratuito que elas descontam nos outros só para se sentirem superiores.” pic.twitter.com/9bcBplfuM2— poponze (@poponze) October 26, 2025
