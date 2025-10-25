Publicada em 25/10/2025 às 09h33
O ex-jogador de futebol Yuri Lima, ex-companheiro da cantora Iza, emocionou seguidores na noite desta sexta-feira (24) ao compartilhar uma mensagem carinhosa dedicada à filha, Nala, nas redes sociais.
Em um vídeo publicado no Instagram, Yuri aparece ao lado da menina e reflete sobre a experiência da paternidade. “A minha inspiração diária, de onde eu venho tirando força e esperança”, escreveu na legenda. Ele acrescentou: “Eu já quero mudar o mundo inteiro pra você, minha filha, e vou começar por mim. Serei melhor em todas as áreas dessa vida.”
O ex-atleta também agradeceu pela companhia da menina durante um treino: “Obrigado pela companhia no treino de hoje, papai te ama muito! E vai valer a pena.”
A publicação ocorre semanas após a confirmação do término entre Iza e Yuri Lima, divulgada pela assessoria da cantora. “Iza e Yuri Lima não formam mais um casal. A separação aconteceu de forma respeitosa e amigável. Ambos seguem comprometidos com o amor, o cuidado e a criação da filha Nala”, informou a nota enviada à Quem.
