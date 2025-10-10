Quartas de final do Campeonato Municipal de Futebol estão definidas

Publicada em 10/10/2025 às 08h35
Terminou na noite da última quarta-feira, 8, no Estádio Portal da Amazônia, a primeira fase do Campeonato Municipal de Futebol 2025. O duelo que encerrou a etapa de grupos foi a vitória do Milão Carroceria Castilho sobre o Esporte Clube River por 5 a 0, um resultado que assegurou ao Milão a segunda vaga do Grupo D, com seis pontos.
A fase de grupos do Municipal de Futebol teve início no dia 28 de julho com 16 equipes. Com o fechamento da primeira fase, oito equipes avançam para as quartas de final. Quatro delas seguem com 100% de aproveitamento, com três vitórias em três jogos. Duas delas não sabem o que é tomar gol. As equipes PL Contabilidade e Real Cone Sul não foram vazadas ainda na competição.
Com 9 pontos somados e 11 gols marcados, o Primos Mercado Cristal terminou na liderança do Grupo A, seguido pelo CAV que somou 6 pontos. Também com 9 pontos, mas tendo marcado 12 gols, o Atlética Titanium avançou na primeira colocação do Grupo B; o Águia Dourada Teixeirão foi o segundo com 6 pontos conquistados.
O cenário se repetiu também nos demais grupos com os líderes somando 9 pontos, o que foi o caso do PL Contabilidade pelo Grupo C, e do Real Cone Sul pelo Grupo D; e com os segundos colocados terminando a primeira fase com 6 pontos: América, no caso do Grupo C, e Milão como mostra a tabela da Chave D.
Sorteio definiu os confrontos das quaras de final – Os confrontos das quartas de final foram definidos por meio de sorteio realizado pela coordenação do campeonato após o duelo entre Milão e River, válida pela última rodada da primeira fase. Para o sorteio, os líderes de cada grupo foram alocados no “Pote A” e os segundos colocados inseridos no “Pote B”. E ficaram assim os confrontos das quartas de final:
Terça (14)
20h | Real Cone Sul x Milão Carrocerias Castilho
Quarta (15)
20h | PL Contabilidade x América
Terça (21)
20h | Atlética Titanium x CAV
Quarta (22)
20h | Primos Mercado Cristal x Águia Dourada Teixeirão
