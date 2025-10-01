PVH 111 ANOS - Comunidade recebe kits para a corrida “Cidade de Porto Velho”

Publicada em 01/10/2025 às 15h27
Com largada programada para as 6h30 desta quinta-feira (2), a corrida Cidade de Porto Velho, que integra as comemorações dos 111 anos da capital rondoniense, já é um sucesso absoluto de público.
As 1.500 vagas disponíveis esgotaram em poucas horas, e na manhã desta quarta-feira (1º) milhares de corredores compareceram ao Prédio do Relógio para retirar seus kits, compostos por “sacochila” e camiseta. Todos que completarem o percurso receberão medalha de participação.
O prefeito Léo Moraes destacou a corrida como símbolo de um novo tempo de integração entre a Prefeitura e a comunidade. “Essa corrida será o momento de celebração da nova história que vem sendo escrita para a cidade de Porto Velho. A corrida dos 111 anos é um marco, e passará pelas ruas históricas da nossa capital, celebrando o amor e respeito pela nossa Porto Velho”, afirmou.
Para Helton Vasconcelos, integrante da equipe Miners, responsável pela logística e organização, a adesão maciça da população comprova a valorização das ações esportivas.
“A nossa expectativa é das melhores. Estamos com uma equipe preparada e dedicada em promover uma ótima experiência aos participantes, que terão a oportunidade de comemorar o aniversário da cidade participando de uma atividade saudável e de bem-estar físico”, reforçou.
SERVIÇO
Corrida Cidade de Porto Velho
Data: 2 de outubro de 2025 (quinta-feira)
Concentração: 6h
Largada: 6h30
Local: Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré
Distâncias: 5 km e 10 km
Duração máxima: 2 horas
Premiação: medalha para todos os concluintes.
Fotos: João Paulo Prudêncio/ Secom
