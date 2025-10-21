PSD cresce nacionalmente e reunião entre Expedito Júnior e Marcos Rocha movimenta bastidores em Rondônia

Publicada em 21/10/2025 às 09h02
Porto Velho, RO — O avanço do PSD no cenário político nacional começa a despertar atenção também em Rondônia. Nas últimas semanas, a legenda comandada no estado pelo ex-senador Expedito Júnior ampliou seu quadro de filiados em todo o país, atraindo governadores e vice-governadores de diferentes partidos — movimento que, segundo analistas, pode influenciar novas alianças regionais e até reconfigurar os palanques para as eleições de 2026.
Em Minas Gerais, o vice-governador Mateus Simões, até então filiado ao partido Novo, confirmou sua migração para o PSD. A filiação oficial está marcada para o dia 27 deste mês, mas, segundo o próprio partido, o nome de Simões já consta nos registros internos da legenda. Ele deverá concorrer ao governo mineiro com o apoio do atual governador Romeu Zema.
O movimento não é isolado. Nos últimos meses, o PSD também recebeu a filiação da governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, e do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. O partido, que tem como principal articulador nacional o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, passou a consolidar uma base de chefes de Executivo estaduais e ampliar sua força política na federação.
Esse cenário reacendeu especulações sobre a possibilidade de o governador de Rondônia, Coronel Marcos Rocha (União Brasil), aproximar-se do PSD. A avaliação surge após o registro de um encontro entre Rocha e o presidente estadual da legenda, Expedito Júnior, em Porto Velho. A foto, que circulou em grupos políticos locais, motivou comentários sobre eventuais reconfigurações partidárias no estado.
Procurado pelo Rondônia Dinâmica e questionado sobre o encontro, Expedito Júnior confirmou que esteve com o governador, mas evitou detalhar o conteúdo da conversa. “Conversamos sobre pautas diversas, incluindo eleições 2026”, disse. Questionado sobre o futuro político de Marcos Rocha, o ex-senador respondeu de forma breve: “Pode acontecer qualquer coisa.”
O PSD, que já conta com o deputado estadual Laerte Gomes em seus quadros — atual presidente do Parlamento Amazônico e vice-presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE/RO) —, tem ampliado sua influência entre as principais lideranças políticas do estado. Gomes confirmou que existe um convite para o governador Coronel Marcos Rocha ingressar na legenda, mas, assim como Expedito Júnior, preferiu não cravar nenhuma definição. Segundo ele, “tudo depende da vontade do chefe do Executivo estadual”.
Com a aproximação de 2026 e a reorganização das forças partidárias no país, o PSD se projeta como um dos principais destinos de lideranças regionais, incluindo governadores, parlamentares e aliados estratégicos em diversos estados — movimento que agora chega aos bastidores da política de Rondônia.
