Primos vence e garante a última vaga nas semifinais do Municipal de Futebol 2025

O Campeonato Municipal de Futebol 2025 conheceu o seu último semifinalista na tarde de ontem. Em um jogo com domínio desde o início, o Primos Mercado Cristal superou o Águia Dourada Teixeirão com o placar de 3 a 0 e assegurou sua vaga entre as quatro melhores equipes da competição.
O Primos abriu o marcador ainda no início do primeiro tempo, aos 10 minutos, com Raniel. O gol precoce deu tranquilidade à equipe, que conseguiu controlar o ritmo da partida e foi para o intervalo com a vantagem mínima.
Na etapa final, o Primos ampliou a diferença. Aos 15 minutos, Tuquinha converteu uma cobrança de pênalti para fazer 2 a 0. A classificação foi sacramentada sete minutos depois, aos 22 minutos, quando Devid marcou o terceiro gol, definindo o placar final em 3 a 0.
Com a definição do último classificado, os confrontos da semifinal estão definidos. Os primeiros a entrarem em campo por uma vaga na decisão serão Milão Carroceria Castilho e América, no dia 4 de novembro. No dia seguinte o gramado do Portal da Amazônia recebe o duelo Atlética Titanium x Primos.
