Publicada em 20/10/2025 às 14h10
Rondônia, 20 de outubro de 2025 – A Polícia Rodoviária Federal em Rondônia, nesta madrugada (20), recuperou uma caminhonete com ocorrência de roubo/furto e sinais de adulteração de identificação veicular. A abordagem ocorreu durante patrulhamento na BR 364, no km 519, em Ariquemes, após o veículo reduzir a velocidade significativamente ao avistar a viatura policial.
A partir do emprego de técnicas de identificação veicular, foram constatadas inconsistências entre o veículo e os dados de registro.
A equipe policial conseguiu chegar aos elementos de identificação remanescentes do automóvel e constatou registro de roubo/furto. O motorista, o passageiro e o carro foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil no município para as medidas cabíveis.
