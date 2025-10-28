PRF intercepta combinação adulterada de veículos em Ariquemes

Publicada em 28/10/2025 às 13h40
Rondônia, 28 de outubro de 2025 – A Polícia Rodoviária Federal em Rondônia abordou, nesta segunda-feira (27), uma combinação de veículos de carga na BR 364, km 510, em Ariquemes. Após a verificação dos sinais identificadores, constatou-se que o semirreboque não era o veículo que aparentava. Todos seus sinais identificadores estavam adulterados.
Durante as buscas na cabine, a equipe policial encontrou 34 unidades de anfetaminas. A substância era composta por 28 cápsulas de dimesilato de lisdexanfetamina 70 mg, popularmente conhecida como Venvanse, e 6 comprimidos de nobésio extraforte. Ao ser questionado, o condutor assumiu fazer uso destas substâncias.
Diante dos fatos ficou caracterizado o crime de adulteração de sinais identificadores veiculares e porte de droga para consumo. O motorista, o veículo e o entorpecente foram encaminhados à Polícia Civil no município para providências cabíveis.
