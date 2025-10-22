PRF apreende quase 69 kg de drogas em caminhão em Pimenta Bueno

Por PRF/RO
Publicada em 22/10/2025 às 14h00
Rondônia, 22 de outubro de 2025 – A Polícia Rodoviária Federal em Rondônia, nesta terça-feira (21), após troca de informações com a Polícia Militar de Cacoal realizou uma fiscalização que resultou na apreensão de 68,660 kg de skunk, na BR-364, km 208, em Pimenta Bueno.
O ilícito era transportado em uma combinação de veículos de carga e tinha como destino a cidade de Santos (SP).
Durante o emprego de técnicas de entrevista policial, o motorista confessou sobre a existência de drogas na cabine. Na inspeção a equipe da PRF localizou a substância entorpecente distribuída em caixas de papelão e sacos de fibra.
O homem, a droga e o veículo foram encaminhados à Polícia Federal no município.
