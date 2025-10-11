PREVISÃO DO TEMPO: Alerta de chuvas intensas para estados do Norte neste sábado (11)

Publicada em 11/10/2025 às 08h40
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de perigo de chuvas intensas para áreas do Amazonas, Rondônia, Pará, Tocantins e Roraima neste sábado (11). O tempo segue instável em boa parte da Região Norte, com pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas e ventos fortes em vários pontos.
No Amazonas, o dia será de céu encoberto e chuvas volumosas, especialmente nas regiões de Manaus, Tefé e Coari.
Em Rondônia, o tempo segue instável ao longo do dia, com chuvas intensas e trovoadas em cidades como Porto Velho, Ariquemes e Cacoal.
No Pará, as chuvas se espalham por diversas regiões, com destaque para o oeste e nordeste do estado, incluindo Santarém, Altamira e Belém. As pancadas podem vir acompanhadas de fortes descargas elétricas, exigindo atenção redobrada.
No Tocantins, o tempo muda com a chegada de instabilidades vindas da Amazônia, e o Inmet também mantém alerta de perigo para o estado. Cidades como Palmas, Araguaína e Gurupi podem registrar chuvas intensas durante a tarde e à noite.
Em Roraima, a previsão é de tempo fechado e pancadas de chuva ao longo do dia, especialmente em Boa Vista e regiões do interior. Já no Acre e Amapá, o tempo permanece mais estável pela manhã, mas as chuvas se formam no decorrer do dia, principalmente nas regiões de Rio Branco e Macapá.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 23°C, em Porto Velho e Palmas. Já a máxima pode chegar a 35°C, em Rio Branco. A umidade relativa do ar varia entre 36% e 98%.
5 motivos para acompanhar as previsões do tempo
Agricultura: garantia de uma boa colheita;
Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;
Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;
Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;
Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
