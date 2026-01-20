Emenda de R$ 155 mil do deputado Jean Mendonça garante novo veículo para a Atenção Básica de Saúde em Parecis

Publicada em 20/01/2026 às 08h10
A rede de Atenção Básica de Saúde do município de Parecis deverá receber um novo veículo para reforçar o atendimento à população. A aquisição será viabilizada por meio de uma emenda parlamentar no valor de R$ 155 mil, já assegurada no orçamento estadual.
O recurso foi destinado pelo deputado estadual Jean Mendonça e, conforme informado, será aplicado especificamente na compra de um automóvel novo para uso da saúde municipal, com foco no suporte às atividades da Atenção Básica. A medida busca ampliar a capacidade de deslocamento das equipes e dar maior suporte logístico aos serviços prestados no município.
A liberação da emenda atendeu a uma demanda apresentada pelos vereadores Alesson Amaral e Serjão, que solicitaram apoio financeiro para o fortalecimento da estrutura de saúde local. Segundo o parlamentar, o investimento faz parte das ações voltadas ao atendimento das necessidades dos municípios do interior.
Com o valor já garantido, a expectativa é de que o benefício seja implementado após os trâmites administrativos necessários, permitindo que o novo veículo passe a integrar a frota utilizada pelos serviços de saúde de Parecis.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!