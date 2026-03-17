Câmara aprova mais de R$ 1,5 milhão em investimentos durante a 9ª Sessão Extraordinária

Por JARU ONLINE

Publicada em 17/03/2026 às 15h14

A Câmara Municipal de Jaru realizou nesta segunda-feira (16) a 9ª Sessão Extraordinária, na qual os vereadores aprovaram projetos que autorizam a destinação de R$ 1.533.068,15 em investimentos voltados ao fortalecimento da educação, saúde, assistência social e infraestrutura urbana do município.

Entre as matérias aprovadas, destaca-se o Projeto de Lei nº 4.680, que autoriza a aplicação de R$ 405 mil para a implantação de drenagem urbana em Jaru. A iniciativa tem como objetivo eliminar focos de erosão e pontos de empoçamento de água, contribuindo para aumentar a durabilidade da pavimentação e garantir mais segurança no tráfego.

As obras deverão ser executadas nas Ruas Paraná, Alberto Santos, Osvaldo Cruz, Av. Dom Pedro II e Av. Brasil. A estrutura contará com tubos de concreto armado, garantindo maior eficiência no escoamento das águas pluviais e melhoria na infraestrutura das vias urbanas.

Também foi aprovado o Projeto de Lei nº 4.681, que autoriza o repasse de R$ 20 mil ao Lar do Idoso Manoel Clemente de Souza, instituição que desenvolve um trabalho essencial de acolhimento e cuidado com pessoas idosas. O investimento contribui para a continuidade das ações realizadas pela entidade em benefício da população.

Outro projeto aprovado autoriza a destinação de R$ 14.554,22 para ações voltadas à valorização dos profissionais da educação básica em efetivo exercício, além do fortalecimento das atividades de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE), assegurando melhores condições para o funcionamento das unidades educacionais do município.

Já o Projeto de Lei nº 4.682 autoriza a aplicação de R$ 1.093.513,93 destinados ao fortalecimento da rede municipal de saúde, garantindo suporte para a realização de plantões excepcionais de médicos especialistas, ampliando o acesso da população a exames e consultas especializadas.

Com a aprovação dos projetos, o Poder Legislativo reafirma seu compromisso com a análise e aprovação de iniciativas que contribuem para o desenvolvimento de Jaru, garantindo investimentos estratégicos em áreas fundamentais e fortalecendo os serviços oferecidos à população.