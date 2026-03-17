Técnicos da Semed se reúnem para receber uma consultoria especial do Sebrae

Por Assessoria

Publicada em 17/03/2026 às 15h05

Hoje, nossa cidade deu mais um passo importante rumo ao futuro que a gente merece. No final da manhã desta terça, 17 de março, técnicos da Semed se reuniram para receber uma consultoria especial do Sebrae, através do Projeto Cidade Empreendedora. O foco? Ampliar as aquisições da agricultura familiar, sempre em adequação à lei municipal nº 15.226/2025.

Mas o que isso significa na prática, gente?

Significa que o alimento que chega na merenda das nossas crianças pode ser cada vez mais produzido aqui, pelas mãos dos nossos produtores locais. Significa fortalecer quem trabalha a terra em Espigão do Oeste. Significa cuidar da nossa gente, da nossa economia e do nosso futuro, tudo ao mesmo tempo.

Agricultura familiar não é só comida no prato. É história, é trabalho digno, é sonho de quem acorda cedo para plantar e colher com amor. E quando a Prefeitura e o Sebrae andam juntos, é porque acreditam no potencial da nossa terra e da nossa gente.

Espigão do Oeste está crescendo. E esse crescimento só faz sentido se todo mundo crescer junto.