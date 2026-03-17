Deputado Federal Thiago Flores destina 7,5 milhões para saúde de Cujubim

Por ascom

Publicada em 17/03/2026 às 13h30

CUJUBIM, RO – O Deputado Federal Thiago Flores (Republicanos/RO) consolidou um avanço histórico para a saúde pública de Cujubim ao destinar R$ 7,5 milhões em emendas parlamentares para a realização de um mutirão de cirurgias eletivas. A iniciativa, que ocorre no Hospital Municipal, já alcançou a marca de 1.000 procedimentos realizados, atendendo especialidades como oftalmologia, ortopedia e ginecologia. O objetivo central é eliminar a demanda reprimida que deixava centenas de famílias rondonienses em longas filas de espera.

A ação abrange desde cirurgias de catarata e retirada de vesícula até procedimentos complexos de ortopedia e vasculares. O investimento robusto garante não apenas os materiais médicos, mas toda a estrutura necessária para que o município suporte o fluxo intenso de atendimentos.

Para o Deputado Thiago Flores, a destinação desse recurso é uma prioridade de seu mandato. "Ver mil pessoas voltando a enxergar ou se livrando de dores crônicas é a prova de que nosso trabalho em Brasília chega aonde o povo mais precisa. Saúde é dignidade, e meu compromisso é garantir que o recurso chegue lá na ponta para zerar essa fila e devolver a qualidade de vida ao cidadão de Cujubim e de todo o Vale do Jamari”, afirmou o parlamentar.

Os mutirões continuam acontecendo conforme disponibilidade da equipe médica e estão sempre sendo divulgados pela prefeitura municipal.