Prefeitura oferece aos produtores rurais serviço gratuito de análise de solo

Publicada em 20/01/2026 às 08h36
A Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura (SEMAGRI), está dando continuidade ao serviço gratuito de análise de solo.
A análise de solo é fundamental para a agricultura e para a gestão ambiental, pois fornece informações essenciais sobre a composição e a qualidade do solo, auxiliando na tomada de decisões e no aumento da produtividade.
Os produtores podem comparecer à SEMAGRI para retirar as sacolinhas para coleta de solo.
Telefone para contato: 69 9 8148-0137
Endereço: Av. Pres. Dutra, 1178 - Pioneiros, Pimenta Bueno - RO
