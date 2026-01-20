Com fortalecimento na estrutura e ampliação de investimentos, Corpo de Bombeiros atinge avanços históricos entre 2019 e 2025

Publicada em 20/01/2026 às 10h19
Com novas unidades, reforço tecnológico, obras estratégicas e investimentos recordes em equipamentos de 2019 a 2025, o Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia (CBMRO) vive um dos maiores ciclos de expansão e modernização de sua história. O período evidenciou importantes avanços, como o combate e as ações preventivas em relação às queimadas.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o conjunto de ações consolidou a corporação como referência regional em eficiência e resposta rápida às emergências. “Os avanços representam o compromisso permanente da gestão com a segurança da população e com a valorização dos profissionais que dedicam suas vidas a proteger Rondônia”, salientou.
INFRAESTRUTURA AMPLIADA
Entre 2019 e 2025, o CBMRO intensificou a expansão estrutural com a entrega e reforma de diversas unidades
Entre 2019 e 2025, o CBMRO intensificou a expansão estrutural com a entrega e reforma de unidades em Colorado do Oeste, Pimenta Bueno, Guajará-Mirim, Buritis, São Miguel do Guaporé e Jaru. No mesmo período, avançaram as obras do Quartel de Machadinho d’Oeste, recentemente concluído, ampliando a cobertura operacional no eixo norte do estado.
COMPLEXOS ESTRATÉGICOS
A gestão também investiu na consolidação da formação profissional. A construção do Centro de Ensino e a modernização do Complexo Administrativo qualificaram o ambiente institucional. Além disso, a Escola Militar Dom Pedro II, em fase final de implantação, fortalece o projeto educacional integrado ao Corpo de Bombeiros, ampliando oportunidades de formação cidadã.
Com a piscina do Centro de Treinamento Operacional, os treinamentos foram ampliados em salvamento aquático
MODERNIZAÇÃO OPERACIONAL
A infraestrutura técnica avançou com a entrega da piscina do Centro de Treinamento Operacional, em Porto Velho, agora equipada com arquibancada, permitindo treinamentos ampliados em salvamento aquático. Paralelamente, está em andamento o Galpão da Defesa Civil, com mais de 23% concluídos, que dará suporte ao armazenamento e logística de resposta às emergências em todo o estado.
INVESTIMENTOS RECORDES
Entre 2021 e 2024, mais de R$ 47 milhões foram aplicados em caminhões de combate a incêndio, caminhonetes, ambulâncias, embarcações, motosserras, equipamentos de proteção e materiais especializados.
Em 2024, as aquisições ampliaram a capacidade de resposta em ocorrências complexas
Em 2024, novas aquisições reforçaram a frota com veículos 4×4, caminhões automáticos e equipamentos de última geração, ampliando a capacidade de resposta em ocorrências complexas.
AMPLIAÇÃO DA TECNOLOGIA
A corporação recebeu do governo de Rondônia novos recursos tecnológicos que fortaleceram o monitoramento aéreo e terrestre. Computadores de alta performance, GPS, drones, sistemas de geoprocessamento e equipamentos de comunicação modernizaram a atuação, qualificando as ações de inteligência, inspeções técnicas e operações de grande porte.
AVANÇOS NAS OPERAÇÕES AÉREAS
O Grupo de Operações Aéreas (GOA) também passou a contar com nova estrutura com o início da construção dos hangares destinados à aviação de segurança pública. Paralelamente, houve formação de novos pilotos, expansão do transporte aeromédico e aumento das missões de resgate, consolidando o CBMRO como referência regional em operações aéreas.
FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL
Bombeiros militares de todo o estado participaram de cursos de formação, aperfeiçoamento e especialização ao longo do período. Além disso, 876 militares foram promovidos entre 2021 e 2025, refletindo um processo contínuo de valorização da carreira, alinhado às necessidades operacionais e à atualização técnica da tropa.
ATUAÇÃO DECISIVA EM EMERGÊNCIAS
As equipes do CBMRO atuaram diretamente na Força-Tarefa enviada ao Rio Grande do Sul em 2024, com 553 atendimentos humanitários. No mesmo ano, desempenharam papel fundamental na crise hídrica em Rondônia, realizaram resgates, apoio aéreo, distribuição de suprimentos e ações conjuntas com a Defesa Civil em municípios afetados pela estiagem.
Estratégias de fiscalização, monitoramento e educação ambiental foram aplicadas em todo o estado
ENFRENTAMENTO ÀS QUEIMADAS E AÇÕES PREVENTIVAS
A “Operação Verde Rondônia” intensificou o combate aos incêndios florestais, registrando mais de 45 mil ocorrências em 2025. As ações preventivas também cresceram significativamente, superando 23 mil intervenções em 2024, resultado de estratégias de fiscalização, monitoramento e educação ambiental aplicadas em todo o estado.
GESTÃO EFICIENTE E PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL
A movimentação de mais de R$ 258 milhões entre 2021 e 2025 reforça o compromisso com a transparência e o uso responsável dos recursos públicos. A implantação do planejamento estratégico, o avanço nas obras do novo Comando Geral e a consolidação de metas institucionais garantiram eficiência administrativa e melhoria direta nos serviços prestados à população.
