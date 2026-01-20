Campus Colorado do Oeste abre seleção para Residência Estudantil de 2026

Publicada em 20/01/2026 às 10h28
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Colorado do Oeste, abriu o processo de seleção para o Programa de Auxílio à Moradia Estudantil (Promore), na modalidade de Residência Estudantil para o ano letivo de 2026. Podem se inscrever estudantes do Curso Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio do campus matriculados no 1º, 2º ou 3º ano do curso.
No total, são ofertadas até 204 vagas na Residência Estudantil, sendo 120 vagas para estudantes do sexo feminino e 84 vagas para estudantes do sexo masculino. O Programa de Residência Estudantil é exclusivo para estudantes do Técnico em Agropecuária Integrado, com idade inferior a 18 anos até a data de ingresso e de família residente em outras cidades ou na zona rural de Colorado do Oeste, além de critérios detalhados em edital.
O processo de seleção
A seleção do Programa de Auxílio Moradia (Promore) Modalidade Residência Estudantil é realizada por meio do Departamento de Assistência ao Educando (Depae) e Coordenação de Serviço Social. Ela é baseada na situação de vulnerabilidade socioeconômica, conforme a legislação e regulamentos vigentes. Os critérios de classificação envolvem pontuação em critérios de renda per capita e situação familiar. O Edital 01/2026/COL, que detalha todos os regulamentos e prazos da seleção para o ano letivo 2026, está disponível em: https://bit.ly/ifrocol-2026-01
Para participar do processo de seleção para a Residência Estudantil, estudante e responsável legal devem ler o edital que rege o processo e seguir o passo a passo da inscrição on-line pelo Sistema SUAP do IFRO, conforme o Tutorial de Inscrição na Assistência Estudantil. A documentação necessária é detalhada no edital e inclui: documentos pessoais do(a) estudante e integrantes do grupo familiar; comprovante de residência; comprovante/declaração de renda da unidade familiar; documentos complementares; termos de compromisso (modelos na página do Edital); e preenchimento de questionário no site de inscrição. Observa-se que nas declarações poderá ser usada a assinatura eletrônica do Gov.br.
A equipe do Depae ressalta para quem se inscrever que é importante acompanhar a análise de sua inscrição, a fim de verificar se há pendências e/ou irregularidades na documentação apresentada. Caso as correções necessárias não sejam feitas no prazo estabelecido, a inscrição será indeferida.
Destaca-se que há dois cronogramas neste processo de seleção para a Residência Estudantil. O primeiro cronograma é para entrada no começo do ano letivo e o segundo cronograma é para entrada ao longo do ano, caso haja vagas na Residência Estudantil; As diferenças de cada cronograma são detalhadas abaixo.
- O “Cronograma 1” tem prazos determinados e previsão para entrada de convocados na Residência Estudantil logo antes do início das aulas. A inscrição para estudantes já matriculados(as), seja no 1º, 2º ou 3º anos, fica aberta de 05 até 21 de janeiro de 2026. O prazo para correção de documentação analisada como incorreta é até 23 de janeiro. O resultado final é previsto para publicação em 29 de janeiro. Haverá uma reunião virtual com orientações a estudantes e responsáveis em 30 de janeiro. A entrada de quem estiver na lista de convocação para a Residência Estudantil será em 02 de fevereiro.
- O “Cronograma de Fluxo Contínuo” é para quem não se inscreveu no primeiro cronograma, por exemplo no caso de ter feito a matrícula em chamada posterior do PSU (Processo Seletivo Unificado) 2026/1. No fluxo contínuo, as inscrições são abertas de 04 de fevereiro até 30 de setembro, com resultados e convocações ao longo do ano letivo de 2026, conforme disponibilidade de vagas na Residência Estudantil e detalhamento do edital.
Links importantes relacionados a esse processo de seleção:
- Página do Edital 01/2026/COL e de publicação de resultados e convocações: https://bit.ly/ifrocol-2026-01
- Tutorial do passo a passo para inscrição: https://wiki.ifro.edu.br/wiki/modulo/4/informacao/451
- Sistema SUAP do IFRO (para inscrição online): https://suap.ifro.edu.br
A Residência Estudantil
A Residência Estudantil é um programa de auxílio do IFRO Campus Colorado do Oeste, sendo popularmente chamada de alojamento. Ela possui normas específicas para entrada, com seleção separada do processo seletivo para estudar no IFRO.
O programa de Residência Estudantil é destinado exclusivamente a estudantes com idade inferior a 18 anos e que estejam regularmente matriculados no 1º, 2º ou 3º ano do curso Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio no IFRO Campus Colorado do Oeste para o corrente ano letivo. É necessário também que sejam oriundos exclusivamente de outras cidades ou da zona rural de Colorado do Oeste e que necessitem residir temporariamente em Colorado do Oeste para assim terem ampliadas suas condições de acesso, permanência e conclusão do curso.
Estudantes neste programa têm direito a alojamento com camas, em prédios separados para público masculino e feminino, sendo que colchão e itens pessoais devem ser providenciados por estudante e responsável. Além disso, contam com alimentação de no mínimo três refeições diárias, espaços de lavanderia, sala de estudos e de TV, atendimento pela equipe multiprofissional do campus.
Estudantes e responsáveis devem observar as condições para permanência no programa, que incluem o cumprimento do Regimento Disciplinar Discente (RDD) e do Regimento Geral da Residência Estudantil do IFRO, frequência nas aulas, desempenho acadêmico e atendimento dos termos de compromisso e responsabilidades indicadas no Edital e regulamentos.
Em caso de dúvidas, pode-se entrar em contato com o Depae (Departamento de Assistência ao Educando) pelo e-mail [email protected] ou pelo WhatsApp (69) 98169-9383.
