Ação de conscientização ambiental marca o início da campanha contra as queimadas, em Porto Velho

Dando início às atividades referentes a 1ª etapa do Plano multinível de queimadas e incêndios florestais, o governo de Rondônia promoveu, na segunda-feira (19), uma ação voltada à conscientização sobre a preservação ambiental e a prevenção às queimadas, na Avenida Farquar, em frente ao Palácio Rio Madeira (PRM), em Porto Velho. A iniciativa, realizada por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam), foi liderada pela Coordenadoria de Educação Ambiental (Ceam) e contou com o apoio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO), Batalhão de Polícia Ambiental (BPA) e do Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia (CBMRO), fortalecendo o trabalho integrado entre os órgãos públicos.
A atividade envolveu a entrega de mudas de plantas e materiais educativos, com o objetivo de estimular práticas sustentáveis e reforçar a importância do cuidado com o meio ambiente, especialmente durante o período mais crítico de estiagem, buscando sensibilizar a sociedade sobre os impactos negativos das queimadas que afetam diretamente a saúde da população, a fauna, a flora e a qualidade do ar.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a preservação do meio ambiente é uma responsabilidade coletiva e a ação tem o intuito de despertar essa conscientização na população. “A campanha contra as queimadas reforça o compromisso do governo com a proteção dos recursos naturais e com a saúde da população, reduzindo os impactos ambientais e garantindo mais qualidade de vida para o nosso estado”, salientou.
Segundo a coordenadora de Educação Ambiental, Deigna Laís Oliviak, a ação educativa busca orientar a sociedade de forma técnica e preventiva. “A educação ambiental é uma ferramenta fundamental dentro das políticas públicas de prevenção às queimadas, pois permite atuar diretamente na conscientização e na formação de uma cultura de responsabilidade socioambiental junto à população. A proposta é promover o acesso à informação e estimular práticas sustentáveis”, destacou.
O secretário da Sedam, Marco Antonio Lagos, enfatizou que a prevenção às queimadas é uma das principais estratégias para a proteção do meio ambiente, da saúde pública e da segurança das comunidades. “Por meio da Sedam, estamos fortalecendo o trabalho preventivo com ações educativas, orientações técnicas e a atuações conjuntas com os demais órgãos parceiros. Nosso objetivo é conscientizar a população sobre a importância da prevenção, do uso responsável do fogo e do respeito às normas ambientais, garantindo a preservação dos recursos naturais e a qualidade de vida da população.”
CRONOGRAMA DE AÇÕES
No decorrer da semana, a Sedam estará realizando outras ações nas demais localidades em Porto Velho:
20/1 – Avenida Rio Madeira, nº 6.028, Bairro Nova Esperança (Zona Norte)
21/1 – Estrada 13 de Setembro, nº 591, Bairro Aeroclube (Zona Sul)
22/1 – Avenida Amazonas, nº 10.945 (após o Supermercado IG) – Zona Leste
23/1 – Rua Rogério Weber, Bairro Centro
