Deputado Laerte Gomes garante mais de R$ 478 mil para infraestrutura em Chupinguaia

Publicada em 20/01/2026 às 11h32
O município de Chupinguaia foi contemplado com um importante investimento para a área de infraestrutura. Já está disponível na conta da prefeitura municipal o recurso no valor de R$ 478.162,04, viabilizado por meio de emenda parlamentar de autoria do deputado estadual Laerte Gomes (PSD).
O recurso atende a uma solicitação do prefeito Dr. Wesley Araújo e do vereador Rubinho do Novo Plano e será aplicado na aquisição e instalação de tubos metálicos, medida que vai contribuir diretamente para a melhoria da infraestrutura urbana e rural, além de garantir mais segurança, mobilidade e qualidade de vida à população.
De acordo com o deputado Laerte Gomes, o trabalho em parceria com os gestores municipais é fundamental para que os recursos cheguem a quem realmente precisa. “Seguimos trabalhando com responsabilidade e compromisso, levando investimentos para os municípios e atendendo às demandas apresentadas pelas lideranças locais. Chupinguaia pode contar com o nosso mandato”, destacou.
O parlamentar reforçou ainda que o objetivo é fortalecer os municípios, apoiar o desenvolvimento local e assegurar melhores condições para a população rondoniense.
