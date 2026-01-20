Cirone assegura recursos para construção de um Centro Educacional da APAE em Alvorada 

Publicada em 20/01/2026 às 12h02
A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) do município de Alvorada do Oeste será contemplada com um Centro Educacional. O recurso para a construção da obra, no valor de R$ 790.648,16, foi assegurado por meio de proposta apresentada ao Governo do Estado, pelo deputado Cirone Deiró. “Em parceria com o vereador Oscar Porto e com o apoio do governador, coronel Marcos Rocha e da Secretaria de Estado da Educação, vamos ajudar a fortalecer esse importante trabalho, desenvolvido pela APAE de Alvorada”, disse Cirone.
A construção do Centro Educacional vai fortalecer a oferta de serviços educacionais e terapêuticos especializados a crianças, adolescentes, jovens e adultos com deficiência. De acordo com a diretora da APAE, Luciana da Silva, a implantação do novo espaço permitirá a ampliação da capacidade de atendimento, melhoria da infraestrutura, acessibilidade e qualidade dos serviços prestados, beneficiando diretamente mais de 140 usuários e suas famílias. “O apoio do vereador Oscar e do deputado Cirone demonstra compromisso com a inclusão social e com o fortalecimento dos serviços oferecidos às pessoas com deficiência”, disse.
O presidente da APAE, Ramon Coutinho, afirmou que o apoio do vereador Oscar e do deputado Cirone está sendo fundamental para a reestruturação da entidade. Segundo ele, os recursos assegurados vão possibilitar a criação de um espaço voltado à área da saúde, principalmente de fisioterapia, que contará inclusive com piscina coberta e aquecida. “Estamos num processo de revitalização e esses investimentos vão garantir a oferta de um trabalho com mais qualidade, eficiência e acessibilidade, de acordo com os três pilares da APAE, que são educação, saúde e assistência social”, disse.
Oscar Porto afirmou que solicitou o apoio do deputado Cirone, porque conhece o trabalho realizado pela APAE e sabe da importância do recurso, para assegurar os investimentos necessários. “Essas melhorias vão possibilitar um atendimento mais eficiente aos usuários e atender um anseio antigo das famílias das pessoas com deficiência e dos dirigentes da APAE, que trabalham com muito empenho e seriedade”, disse o vereador.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!