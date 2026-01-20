Nova ponte garante mais segurança para quem frequenta o Skate Parque

Publicada em 20/01/2026 às 11h36
Os frequentadores do Parque Jardim das Mangueiras, mais conhecido como Skate Parque, localizado na avenida Guaporé com José Vieira Caúla, zona Leste de Porto Velho, aprovam a construção da ponte de madeira sobre o canal que corta o espaço, onde antes havia um tubo. Com a mudança, eles relatam mais segurança ao utilizar a pista de caminhada, sem o risco de quedas provocadas por buracos causados pela erosão.
“Era muito difícil, era precário, principalmente por causa de um buraco que havia ali. Agora melhorou”, conta a atendente Maria da Silva Oliveira, moradora do residencial Cristal da Calama. Ela treina em academia, mas não abre mão da caminhada diária no parque.
Maria disse que se sente mais segura com a ponte construída pela Prefeitura de Porto Velho e acredita que a estrutura trouxe mais conforto, segurança e facilidade de deslocamento para os frequentadores. “Gostei muito, parabéns ao prefeito Léo Moraes”.
O engenheiro agrônomo Vinícius Horácio Tavares também aprova a obra. “A travessia era dificultada pelos riscos de acidentes, entre outros problemas. Agora me sinto mais seguro e tranquilo”.
Para Vinícius, o Skate Parque é um espaço bastante frequentado por moradores de várias regiões da cidade. “É muito agradável caminhar aqui, conversar e socializar”.
BEM CUIDADO
Além da construção da ponte, o aposentado Juacyr dos Santos Loura destacou o cuidado com o parque na gestão do prefeito Léo Moraes, incluindo a limpeza do córrego.
Após a obra, Vinicius Santos sente-se mais seguro e tranquilo
“A melhoria foi significativa. Antes, este córrego era mal conservado e tinha mau cheiro. A limpeza foi feita e, agora, com a ponte construída na semana passada, a situação melhorou ainda mais”.
Morador próximo ao Skate Parque, Juacyr estava acompanhado do neto Heitor, de 8 anos. “Para mim, que sou vizinho, isso representa qualidade de vida. Passo as tardes caminhando e praticando exercícios, seja de bicicleta ou a pé”.
RESPOSTA
Diante da erosão no meio da pista e do risco à segurança dos frequentadores, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), optou por retirar o tubo que permitia a travessia sobre o córrego. No local, foi instalada uma ponte de madeira com sete metros de comprimento e seis metros de largura.
Além da pista de caminhada, o espaço, que é bem arborizado e conta com plantas nativas, possui quadras esportivas, pista de skate, academia ao ar livre e brinquedos infantis. Aos fins de semana e feriados, famílias utilizam o local para lazer, atividades recreativas e momentos de convivência.
