CORTE DE CONTAS

TCE de Rondônia suspende contratação direta para compra de bueiros metálicos; prefeito pode ser multado

Decisão monocrática do conselheiro Jailson Viana atende representação do MPC-RO, aponta ausência de estudo técnico-econômico, justificativa de preços frágil e uso inadequado de “exclusividade” em inexigibilidade de licitação