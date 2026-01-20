CAPS AD realizará caminhada do Janeiro Branco

Publicada em 20/01/2026 às 11h52
Como parte das ações do Janeiro Branco, mês dedicado à conscientização sobre a saúde mental, o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS AD) promove a caminhada “CAPS Fora do CAPS”, uma iniciativa que busca aproximar os serviços de saúde mental da comunidade e ampliar o acesso à informação.
A caminhada será realizada no dia 30 de janeiro, a partir das 16h, no Skate Park, reunindo profissionais de saúde, usuários dos serviços e a população em geral. O objetivo é reforçar a importância do cuidado consigo mesmo e com o outro, além de divulgar os atendimentos ofertados pelos CAPS no município.
O projeto CAPS Fora do CAPS constitui-se como uma estratégia de integração entre os serviços de saúde mental e a sociedade, promovendo diálogo, acolhimento e incentivo à busca por acompanhamento psicológico e psiquiátrico, fundamentais para a prevenção e o tratamento de transtornos mentais.
Shelton Botelho ressaltou a importância da ação como ferramenta de acolhimento e conscientização
Durante a ação, serão oferecidos testes rápidos, teste de glicemia, aferição de pressão arterial, além de atividades laborais, conduzidas por um profissional de educação física. Também haverá distribuição de panfletos informativos, com orientações sobre os serviços disponíveis na rede municipal de saúde mental.
De acordo com o secretário municipal de Saúde, Jaime Gazola, a iniciativa reforça o compromisso da gestão com o cuidado integral da população. “O Janeiro Branco nos convida a olhar com mais atenção para a saúde mental. Levar o CAPS para fora das unidades é uma forma de aproximar o serviço da população, quebrar preconceitos e mostrar que o cuidado está acessível para todos”, destacou o secretário.
O diretor do CAPS AD, Shelton Botelho, ressaltou a importância da ação como ferramenta de acolhimento e conscientização. “Muitas pessoas ainda têm receio ou desconhecem os serviços ofertados pelos CAPS. Essa caminhada é uma oportunidade de diálogo, orientação e incentivo para que a população procure ajuda quando necessário. Saúde mental também é um cuidado diário”, afirmou.
A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) enfatiza que os CAPS desempenham papel fundamental na rede de atenção psicossocial, oferecendo acompanhamento especializado e humanizado, e convida a população a participar da caminhada e das ações do Janeiro Branco.
