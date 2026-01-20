Mais uma remessa de kits profissionais do programa Vencer é entregue pelo governo de RO para 126 concluintes

Publicada em 20/01/2026 às 11h20
A entrega de kits profissionais do programa Vencer foi retomada em 2026 pelo governo de Rondônia, na sexta-feira (16), quando mais 126 concluintes de 10 cursos foram contemplados com os equipamentos em cerimônia conduzida pela Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas). O evento aconteceu na Escola Estadual em Tempo Integral Brasília, em Porto Velho, totalizando a 30ª entrega de kits realizada desde o início do programa estadual de qualificação profissional gratuita. O investimento do governo com os equipamentos nesta etapa foi de R$ 122.919 mil.
O governador de Rondônia, Marcos Rocha, reforça que a entrega de certificados e kits aos formandos do programa Vencer tem como principal objetivo comprovar a conclusão do curso e garantir que os participantes possam iniciar ou aprimorar suas atividades no mercado de trabalho ou empreender. “Não basta apenas fazer a matrícula, é preciso cumprir o cronograma previsto, pois a proposta do programa não é apenas conceder o auxílio de R$ 200 por mês, durante um ano, mas colocar à disposição do mercado de trabalho profissionais qualificados, com potencial para montarem seus próprios negócios, gerando mais empregos e renda”, ressaltou.
Para a secretária da Seas, Luana Rocha, o programa Vencer representa uma importante ferramenta para promover a inclusão produtiva, autonomia e emancipação, dando oportunidade para que os participantes tenham suas vidas transformadas. “Qualificar as pessoas em situação vulnerável socioeconomicamente é fundamental, pois com isso o governo atua diretamente no combate à pobreza e na melhoria da qualidade de vida, inserindo as pessoas no mercado de trabalho, além de proporcionar melhores salários para os que já estão trabalhando, pois poderão alçar voos maiores após a capacitação ou qualificação profissional”, destacou.
AMPLIAÇÃO DE VENDAS
Entre os contemplados estava Mariete Oliveira, 49 anos, mãe de quatro filhos que concluiu o curso de Bolos e Cupcakes. “Eu já trabalho na área e agora minha proposta é ampliar as vendas dos produtos com mais qualidade, utilizando as novas técnicas que aprendi”, afirmou, adiantando que está indicando os cursos para outras colegas.
Além do certificado e do kit profissional, os participantes dos cursos recebem o material didático e auxílio financeiro mensal de R$ 200, durante um ano.
NOVOS CONHECIMENTOS
Outra que também já atuava na área da costura, mas ingressou no curso de Modelista de Roupa para obter novos conhecimentos foi Nizonete de Souza, 56 anos, casada e mãe de dois filhos, onde a filha Aline Santos, 34 anos, está iniciando na área e obtendo dicas com a mãe. “Foi uma experiência muito boa e com certeza agora irei ampliar a minha clientela”, ressaltou.
Desta vez foram contemplados:
13 concluintes do curso de Assistente Financeiro;
13 de Maquiador;
11 de Pizzaiolo;
18 de Bolos e Cupcakes;
15 de Modelista de Roupa;
8 de Instalador de Sistemas Fotovoltaicos (Instalador de Placa Solar);
Nizonete concluiu o curso de modelista de roupas e serve como exemplo para filha Aline
17 de Mecânico de Motocicleta;
11 de Eletricista Industrial;
11 de Mecânico de Veículos Leves; e
9 de Instalador de Refrigeração Doméstica.
Na primeira etapa, aberta no ano passado, o programa Vencer recebeu 6.910 inscrições, das quais 2.906 tiveram a matrícula confirmada. Desse total, 2.031 concluíram o curso e 2.086 já receberam o kit para começar a trabalhar ou empreender. Para a edição de 2025, o governo estadual estima um investimento de R$ R$ 12.839.373,25 milhões, dos quais R$ 4.309.800 milhões são com o auxílio financeiro; R$ 1.996.941,25 milhão com os kits profissionais; e R$ 6.532.632 milhões com os cursos. Fazem parte dos critérios para a inscrição estar no Cadastro Único (CadÚnico), ter idade a partir dos 16 anos e residir em Rondônia.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!