ENTREVISTA

Ex-comandante da PM de Rondônia fala sobre acusação de violência contra a ex: “Nunca houve agressão, o caso foi arquivado, nem gerou processo”

Coronel Braguin afirma que governador Marcos Rocha decidiu pela sua saída e relata que audiência pública na Assembleia (ALE/RO) virou “carrossel de ataques”