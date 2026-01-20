Coluna se retrata com Cristiane Lopes; forças ocultas querem tirar Scheid do jogo: e ele vai contar tudo para Bolsonaro; e Rocha é cabo eleitoral de luxo

Publicada em 20/01/2026 às 10h07
O discurso e as relações de poder
CARO LEITOR, na minha trajetória acadêmica realizei a leitura de algumas obras de grandes pensadores, em especial, obras do historiador e filósofo francês Michel Foucault. Dentre elas, destaco a coletânea Ditos e Escritos IV: Estratégia, Poder-Saber. Nessa obra, ele diz que todo discurso é atravessado por relações de poder. Isso porque, para Foucault, o poder perpassa de maneira microfísica todo o corpo social. Neste caso, segundo o pensador, não há como escapar das relações de poder e nem anunciar de uma forma que não as eleve em consideração. Foucault não pensa o poder como uma prática repressiva e vinculada apenas à economia ou instituições sociais criadas pelos seres humanos, mas diz que o poder está nas ações mais sutis do cotidiano e atravessa diferentes relações, como homens e mulheres, pais e filhos, docentes e aprendizes, dentre outras. Assim, o discurso político serve a um sistema de poder, podendo ser alvo de suspeição ou desconfiança em razão da sua origem, tendo em vista a credibilidade do seu sujeito enunciador, do conteúdo da mensagem nela contida e da percepção do sujeito que recebe a mensagem e forma a sua opinião. Deste modo, são os sujeitos ouvintes que têm o poder para legitimar as autoridades, instituições, regramentos e o sistema político e social na totalidade.
Poder
O ex-presidente Barack Obama (Democrata) reconhece o poder das redes sociais para unir pessoas com interesses comuns, a exemplo da sua campanha eleitoral de 2008 que o levou à Presidência da República dos EUA.
Poderosa
Barack Obama destaca as redes sociais como ferramentas poderosas para conexão e mobilização, mas também alerta para seus perigos, como a disseminação de ódio e desinformação.
Ativamente
O ex-presidente dos EUA, Barack Obama (Democrata), usa ativamente as redes sociais para se conectar com cidadãos, promovendo o diálogo e compartilhando momentos pessoais e familiares. Entretanto, ele alerta: nem tudo da vida pessoal e profissional pode ser divulgado na rede social porque pode virar contra você.
Autossabotar
Considerando o alerta de Barack Obama de que nem tudo pode ser divulgado na rede social, o político, quando recorre à lateralidade da discordância para tratar de algum aspecto da vida pessoal, em especial, para se autoafirmar, pode se autossabotar.
Palavra
Em dezembro de 2018, presenteei a autobiografia de Barack Obama ao ex-deputado estadual Jair Montes (Avante-Porto Velho). Jair fez a leitura do livro, que serviu de inspiração para o seu mandato e para compreender o poder da palavra.
Identidade
A palavra constrói realidade e identidade. Ou seja, expressa ideias e sentimentos, moldando nossa percepção e a dos outros. Falar "eu posso" ou "não posso" define limites e caminhos, bem como pode motivar, confortar, machucar ou afastar.
Pediu
A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ), agora cumprindo a sua pena na Papudinha por conta do seu envolvimento na tentativa de golpe, pediu autorização ao ministro Alexandre de Moraes (STF) para receber o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), e o vice-presidente estadual do PL de Rondônia, o agropecuarista Bruno Scheid (PL-Ji-Paraná).
Ocultas
O vice-presidente estadual do PL de Rondônia e pré-candidato a senador, agropecuarista Bruno Scheid (PL-Ji-Paraná), deverá expor ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) as evidências de forças ocultas trabalhando para tirá-lo da disputa por uma vaga ao Senado pelo PL. Scheid é afilhado político de Bolsonaro.
Gênero
A deputada federal Cristiane Lopes (União-Porto Velho) é um ser humano incrível e possui um perfil político resiliente. Ela se sentiu incomodada com a coluna de ontem (19) porque citei o seu nome no conteúdo relacionado à ideologia de gênero e abri o espaço para o pedido de retratação.
Retração
Conforme conteúdo da retratação abaixo e como procuro fazer um jornalismo levado a sério, bem como manter a porta do diálogo aberta, posso afirmar com todas as palavras que fomos induzidos ao erro. Assim, afirmo categoricamente que a deputada Cristiane Lopes (União-Porto Velho) não apresentou ou assinou qualquer Projeto de Lei de Cura Gay. Pelo contrário, ela tem amigos gays e respeita as escolhas de cada indivíduo.
Diferenciar
Explicando ao eleitor que não sabe, Geografia é a minha primeira formação acadêmica, por sua vez, paguei a disciplina Estatística. Com ela, aprendi a diferenciar aprovação e avaliação aplicada num questionário de pesquisa.
Percepção
A aprovação reflete a percepção pública sobre o governo (se a população gosta ou não gosta), enquanto a avaliação (ou monitoramento) é o estudo técnico sobre o funcionamento, a eficiência e os resultados das ações governamentais para a sociedade. Uma coisa é popularidade, outra é qualidade de gestão.
Avaliação
A avaliação na pesquisa de opinião pública em relação ao governo e gestões municipais evidencia o grau de satisfação ou insatisfação dos cidadãos por meio do ótimo, bom, regular, ruim e péssimo.
Aprovação
Já na aprovação de governo, em que a pergunta-padrão é: “você aprova ou desaprova a maneira como o presidente fulano de tal está governando o país?”, foca-se mais na pessoa do governante, nas suas ações, na sua liderança, no seu jeito de governar o país.
Pesquisa
Nas pesquisas de opinião pública de consumo interno, não adianta falsear, o governo do governador Coronel Marcos Rocha (União-Porto Velho), na avaliação entre ótimo, bom, regular, ruim e péssimo, diminuiu a rejeição. Já no quesito aprovação, subiu para 56%, com isso, repito, ele é um forte candidato a senador ou cabo eleitoral de luxo.
Comunicação
O problema do governador Coronel Marcos Rocha (União-Porto Velho) é a comunicação institucional. Para quem não sabe, existe uma enorme diferença entre mídia institucional e rede social. É preciso repensar a estratégia para os últimos 73 dias de gestão caso Rocha resolva se descompatibilizar em abril próximo para disputar o Senado.
Destino
Falando em repensar, o governador Coronel Marcos Rocha (União-Porto Velho), mesmo com o convite para ingressar no PSD e assumir a presidência estadual da legenda caso dispute o Senado, seguirá no União Brasil, ou seja, freio de mão puxado em relação ao seu destino partidário.
Comando
Falando em destino partidário, o chefe da Casa Civil, Elias Rezende, através do seu aliado, Anderson Dias e com apoio dos deputados estaduais Edvaldo Neves (PRD-Porto Velho), Ribeiro do Sinpol (PRD-Porto Velho) e Pedro Fernandes (PRD-Cujubim), assumiu o comando do Partido da Renovação Democrática-PRD em Rondônia.
Perdeu
Os movimentos de bastidores de tomada do PRD das mãos do vice-governador Sérgio Gonçalves (União-Porto Velho) já tinham ganho espaços em colunas pretéritas. Sérgio perdeu o comando partidário do PRD porque perdeu forças políticas com o anúncio do governador Coronel Marcos Rocha (União-Porto Velho) de permanecer na cadeira até ao término do mandato.
Pagar
Curiosamente, conforme registros oficiais da Justiça Eleitoral, o diretório provisório do PRD passa a ter nova formação com validade entre 12 de janeiro e 31 de março de 2026. No caso do PRD, levará o comando partidário quem pagar os débitos trabalhistas e de penalidades eleitorais ativos, trocando em miúdos, assumir a dívida do partido que chega aproximadamente a meio milhão de reais.
LOA
Os deputados estaduais se reúnem hoje sobre a presidência do deputado estadual Alex Redano (Republicanos-Ariquemes) para votar a Lei Orçamentaria Anual (LOA). Neste caso, a LOA vai revelar como será os últimos dias do governo do Coronel Marcos Rocha (União-Porto Velho) ou do vice-governador Sérgio Gonçalves (União-Porto Velho) frente ao Palácio Rio Madeira.
Emenda
Falando em LOA, o deputado estadual Eyder Brasil (PL-Porto Velho) apresentou uma emenda à Lei Orçamentária Anual (LOA) destinando R$ 35 milhões para a área da saúde, com foco no fortalecimento do Programa Fecha Laudo. A iniciativa tem como objetivo ampliar o atendimento especializado voltado ao diagnóstico e à emissão de laudos para pessoas com deficiência em Rondônia.
Fonte
O prefeito Léo Moraes (Podemos-Porto Velho) anunciou pelas redes sociais que o Parque Circuito com a requalificação, vai ganhar a primeira fonte interativa da cidade. Esse modelo de entretenimento já existe em outras grandes cidades do país e a deverá atrair a criançada para brincar e se refrescar no primeiro parque da capital.
Abandonadas
Instalar a fonte interativa é fácil no Parque da Cidade, difícil é manter funcionando. Basta pegar o exemplo das praças de Porto Velho que possuem fontes e nenhuma está funcionando. Neste caso, as fontes das praças que deveriam ser um cartão postal, estão todas completamente abandonadas.
Paroca
O vereador Zé Paroca (Avante-Porto Velho) no recesso parlamentar continua fazendo o seu trabalho de ação social. Zé continua entregando cesta básica e distribuindo sopa para pessoas em vulnerabilidade social, trabalho que ele já fazia antes de ser eleito vereador.
Sério
Falando sério, o exercício do poder requer cuidados com as palavras e inteligência emocional. Para ocupar espaços de poder e de tomada de decisões requer equilíbrio, parcimônia, discernimento e habilidade política por parte do indivíduo. Um verdadeiro líder busca desenvolver uma mentalidade universal e se tornar uma pessoa que dialoga, que é aberta, simpática, excelente orador, tem poder da fala e de palavra.
NOTA DE RETRATAÇÃO PÚBLICA EM FAVOR DA DEPUTADA FEDERAL CRISTIANE LOPES
A coluna Falando Sério, veiculada no portal Rondônia Dinâmica, vem a público reconhecer a publicação de Fake News na matéria intitulada “Cristiane Lopes e o caso da ‘cura gay’”, divulgada em 19 de janeiro de 2026.
Esclarecemos que a Deputada Federal Cristiane Lopes (União Progressista/RO) nunca protocolou, apresentou, defendeu ou apoiou qualquer Projeto de Lei ou proposta legislativa que trate da chamada “cura gay”, tampouco defendeu a patologização da homossexualidade ou qualquer forma de discriminação contra pessoas LGBTQIA+.
A informação divulgada na referida coluna não corresponde à realidade dos fatos, carece de fundamento jurídico e documental e induziu o leitor a erro, atingindo injustamente a honra, a imagem e a reputação da parlamentar.
Diante disso, apresentamos pedido formal de desculpas públicas à Deputada Federal Cristiane Lopes, a seus eleitores, familiares e à sociedade, reafirmando nosso compromisso com a ética jornalística, a responsabilidade na divulgação das informações e o respeito às instituições democráticas.
