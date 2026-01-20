Secretaria Municipal de Educação divulga o resultado preliminar do Processo Seletivo Simplificado para contratação de professores

Publicada em 20/01/2026 às 08h27
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed) e da Secretaria Municipal de Administração (Semad), informa que será divulgado nesta terça-feira (20) o resultado preliminar do Processo Seletivo Simplificado 2025 para contratação temporária de profissionais que irão atuar na Rede Municipal de Ensino.
O processo tem como objetivo suprir necessidades temporárias de excepcional interesse público, garantindo o funcionamento regular das unidades escolares da zona urbana e das demais localidades contempladas no edital, conforme as áreas e cargos previstos.
O cronograma do certame foi retificado para ampliar o período de avaliação dos títulos, assegurando uma análise mais criteriosa, técnica e transparente da documentação apresentada pelos candidatos. A alteração não modificou critérios de avaliação, requisitos, cargos, carga horária ou demais regras do processo seletivo.
Com a atualização do edital, o período de avaliação de títulos foi estendido até 18 de janeiro de 2026, impactando as etapas seguintes do certame. As mudanças abrangem todas as modalidades: Ampla Concorrência, Cotas para Pessoas com Deficiência (PcD) e Cota Pretos/Pardos (PPP), incluindo, quando aplicável, a avaliação pela Banca de Heteroidentificação.
Após a divulgação do resultado preliminar nesta terça-feira, os candidatos poderão interpor recursos nos dias 21 e 22 de janeiro. A análise dos recursos ocorrerá nos dias 23 e 26, com resposta prevista para o dia 28. A divulgação e homologação do resultado final estão programadas para 30 de janeiro de 2026.
A Semed orienta que os candidatos acompanhem atentamente as publicações oficiais no site da Prefeitura de Porto Velho para obter todas as informações atualizadas sobre o Processo Seletivo Simplificado 2025.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!