Deputado Cirone Deiró garante R$ 400 mil para ampliação do refeitório de Escola em Rolim de Moura

Publicada em 20/01/2026 às 08h20
A Escola Municipal Altenir Tavares de Oliveira, localizada em Rolim de Moura, deverá passar por obras de ampliação e reforma em seu refeitório após a garantia de recursos públicos que superam R$ 400 mil.
A liberação do montante permite que a execução da intervenção entre em fase final de encaminhamento administrativo, viabilizando a concretização do projeto.
Os valores foram assegurados por meio de destinação parlamentar do deputado estadual Cirone Deiró. A indicação dos recursos teve origem em solicitação apresentada pelo vereador Thiago Hulk, que levou a demanda relacionada à estrutura da unidade escolar para atendimento dos estudantes da rede municipal.
Com a reserva orçamentária já definida, a obra passa a integrar o conjunto de investimentos voltados à melhoria da infraestrutura educacional no município.
A iniciativa envolve articulação entre representantes do Legislativo estadual e municipal, com foco em atender necessidades estruturais da comunidade escolar de Rolim de Moura.
