Prefeitura de Ji-Paraná intensifica manutenção da iluminação pública

Publicada em 20/01/2026 às 09h02
Dando continuidade aos serviços essenciais, a Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), seguindo orientação do prefeito Affonso Cândido (PL), intensificou nesta segunda-feira (19) as ações de manutenção da iluminação pública no município. Atualmente, dezenas de solicitações são registradas diariamente e aguardam atendimento.
De acordo com o prefeito Affonso Cândido, o objetivo da gestão é reduzir a demanda reprimida e garantir mais segurança à população. “O compromisso da nossa gestão é assegurar uma iluminação pública eficiente, que proporcione mais segurança e qualidade de vida aos moradores. Estamos realizando um trabalho planejado, priorizando as áreas mais críticas e utilizando materiais de qualidade para beneficiar toda a população”, destacou.
O cronograma de atendimento prioriza os locais com maior número de solicitações. Na noite desta segunda-feira, a equipe de iluminação da Semosp realizou manutenção na Rua Mato Grosso, no bairro Urupá; efetuou a troca de relé na ponte sobre o Rio Machado, no bairro Duque de Caxias; fez manutenção em luminárias de sódio na Rua Joaquim Francisco, no bairro São Pedro; na Rua Lins e na Rua Niterói, ambas no bairro Jorge Teixeira; além da Rua Arapongas, no bairro Boa Esperança.
As ações contam com uma equipe exclusiva dedicada à troca de lâmpadas, soquetes, braços e relés. A população pode entrar em contato com a Secretaria Municipal de Obras para registrar problemas, fazer sugestões ou solicitar serviços pelo telefone (69) 3416-4161.
