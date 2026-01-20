Polícia Civil realiza prisão após tentativa de fuga em Itapuã do Oeste

Publicada em 20/01/2026 às 08h50
Na tarde desta segunda-feira (19), a Polícia Civil de Rondônia, através da Delegacia de Itapuã do Oeste e com o apoio da equipe da Delegacia de Candeias, efetuou uma prisão após fuga de suspeito.
Durante diligências realizadas para apurar um homicídio ocorrido no último final de semana no município de Itapuã do Oeste, investigadores da Polícia Civil avistaram dois indivíduos transitando pela cidade em uma motocicleta sem placa de identificação.
A ausência de identificação do veículo levantou a suspeita de que pudesse se tratar de produto de furto ou roubo. Diante da situação, a equipe policial iniciou acompanhamento e realizou a abordagem.
No decorrer da averiguação, um dos suspeitos empreendeu fuga a pé, sendo contido logo em seguida pelos investigadores. Quando rendido, ele confessou estar portando arma de fogo.
Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos dois envolvidos. A motocicleta e a arma de fogo foram apreendidas e os conduzidos encaminhados à delegacia, onde permanecem à disposição da Justiça.
A Polícia Civil de Rondônia reafirma seu compromisso com a preservação da ordem pública e a promoção da segurança da sociedade, atuando de forma contínua no combate à criminalidade.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!