Operação da PM fecha ponto de tráfico, prende casal no Jardim Santana

Por hora1rondonia.com

Publicada em 17/03/2026 às 09h15

Uma operação realizada pela Polícia Militar na noite desta segunda-feira (16) resultou na desarticulação de mais um ponto de tráfico de drogas na zona Leste de Porto Velho. A ação foi conduzida por uma equipe do 5º Batalhão da PM, comandada pelo sargento Machado.

O flagrante aconteceu em uma residência localizada na Rua Cristalina, no bairro Jardim Santana. Segundo informações da polícia, o imóvel vinha sendo utilizado como ponto de venda de entorpecentes, o que motivou a intervenção policial após levantamentos e monitoramento da área.

Durante a abordagem, os policiais encontraram um casal no interior da casa e realizaram buscas no local. No imóvel foram localizadas porções de drogas já fracionadas para comercialização, além de uma balança de precisão, dinheiro em espécie e diversos aparelhos celulares de origem suspeita — materiais comumente utilizados na prática do tráfico de drogas.

Ainda durante as diligências, os militares encontraram aproximadamente 50 quilos de fios de cobre. A suspeita é de que o material estivesse sendo utilizado como espécie de “moeda de troca”, prática comum entre usuários que furtam esse tipo de material para trocar por entorpecentes.

Além disso, uma motocicleta Honda Biz também foi apreendida pelos policiais e deverá passar por verificação para identificar a procedência e possível envolvimento em atividades criminosas.

Diante dos fatos, o casal recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido ao Departamento de Flagrantes da capital, onde ficou à disposição da Justiça.

De acordo com a Polícia Militar, a ação integra as operações permanentes de combate ao tráfico de drogas realizadas na capital rondoniense. O objetivo é desarticular pontos de venda de entorpecentes e reforçar a segurança nas comunidades, principalmente em áreas com maior incidência desse tipo de crime.