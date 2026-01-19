Ieda Chaves garante R$ 200 mil para atendimento multidisciplinar da Apae em Ariquemes

Publicada em 19/01/2026 às 16h05
A deputada estadual Ieda Chaves (União) destinou emenda parlamentar de R$ 200 mil para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), em Ariquemes. O recurso é voltado ao custeio da folha de pagamento da equipe multidisciplinar do Centro-Dia, unidade que atende jovens e adultos com deficiência.
O investimento foi viabilizado por meio da Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas). O objetivo é assegurar a continuidade do Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade, que oferece suporte a pessoas com algum grau de dependência para atividades cotidianas.
De acordo com a parlamentar, o serviço funciona em ambiente especializado durante o período diurno, o que contribui para o fortalecimento dos vínculos sociais. “O atendimento na unidade é realizado por uma equipe composta por assistente social, psicólogo, terapeuta ocupacional e outros profissionais. São profissionais extremamente necessários para este tipo de atendimento”, disse.
Foco social
O investimento reforça o compromisso de Ieda Chaves com ações que impactam diretamente a vida da população. “O Centro-Dia atua no auxílio a pessoas que possuem impedimentos de natureza física, intelectual ou sensorial, garantindo sua participação efetiva na sociedade”, afirmou.
Mais investimentos
Ieda Chaves informou ainda que já estão garantidos mais recursos ao município. Para reduzir a fila de espera, foi assegurado o valor de R$ 300 mil para cirurgias urológicas.
Parceria
As demandas foram apresentadas pelo vereador Eriques Santos (PRTB), parceiro no mandato da parlamentar.
