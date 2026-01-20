Prefeitura de Vilhena adota novo horário de expediente e amplia atendimento virtual ao contribuinte

Publicada em 20/01/2026 às 08h32
A Prefeitura de Vilhena está implantando o Programa de Modernização do Atendimento ao Público, que altera o funcionamento do serviço público municipal e amplia o acesso do contribuinte aos serviços administrativos por meio de canais digitais. Com a mudança, a partir do dia 02 de fevereiro, o expediente dos servidores municipais passa a ser de seis horas corridas, das 7h30 às 13h30, em todos os órgãos da administração municipal.
O novo modelo de funcionamento tem sido debatido em reuniões e nesta segunda-feira, 19, foi validadoo em reunião com secretários municipais e representantes do Sindicato dos Servidores do Sul (Sindsul). A remodelação está diretamente ligada à ampliação do atendimento virtual, que passa a ser a principal forma de acesso do contribuinte aos serviços da Prefeitura. Conforme estabelecido no programa, diversos serviços poderão ser solicitados via WhatsApp, sem a necessidade de deslocamento até os prédios públicos.
Entre os atendimentos disponíveis pelos canais virtuais estão protocolos administrativos, orientações sobre tributos municipais, emissão e solicitação de documentos, informações sobre processos, além de outros serviços administrativos listados no programa de modernização.
Segundo explicou o prefeito Flori Cordeiro, a prioridade foi modernizar a oferta de serviços prestados pelas Secretarias de Planejamento, de Terras e Fazenda (Semplan, Semter e Semfaz), onde se concentra grande parte do atendimento ao público no paço municipal. “Hoje já é possível que o contribuinte, de casa e a qualquer hora, emita certidões, guias fiscais, alvarás, solicite regularização de imóveis, licenciamento de obras, entre outros documentos. Mas, vamos ampliar essa oferta de serviços em formato digital”, destacou.
O atendimento presencial permanece disponível, enquanto o Município passa a adotar o atendimento virtual como principal porta de entrada para as demandas, organizando o fluxo de solicitações e adequando a rotina administrativa ao novo horário de expediente. Implantado no ano passado, o modelo digital já apresenta resultados concretos: somente nos últimos três meses, 54% dos atendimentos da Secretaria Municipal de Fazenda (Semfaz) foram solucionados de forma virtual.
A Prefeitura informa que os canais oficiais de atendimento virtual já estão em funcionamento e orienta os contribuintes a utilizarem esses meios para solicitações e esclarecimentos. O contato pode ser feito a qualquer hora, por meio do WhatsApp (69) 3919-7011. Ao iniciar a conversa, o cidadão é atendido por um sistema automatizado, que permite selecionar a secretaria desejada e o tipo de serviço, com a opção de direcionamento para atendimento humano quando necessário.
