Prefeitura de Espigão do Oeste realiza operação Tapa-Buraco em várias ruas da cidade
Por Assessoria
Publicada em 20/01/2026 às 08h44
A cidade acordou diferente hoje. Porque cuidar das ruas é cuidar das pessoas que passam por elas todos os dias, de quem vai trabalhar, leva filho à escola, corre atrás da vida.

A operação tapa buracos começou e não é só asfalto sendo aplicado, é respeito com quem vive a cidade, é atenção ao detalhe que muda a rotina, é compromisso com o ir e vir de cada cidadão.

Quando a gestão olha para o chão que você pisa, ela mostra que entende de gente.

Seguimos trabalhando, rua por rua, porque quem ama a cidade cuida.

