PREVISÃO DO TEMPO: terça-feira (20) de muitas chuvas e trovoadas no Norte

A previsão do tempo para a Região Norte do país, nesta terça-feira (20), indica céu com muitas nuvens e pancadas de chuva para todos os estados durante todo o dia. As precipitações devem vir acompanhadas de trovoadas em quase todos os estados ao longo do dia.
Pela manhã, a previsão é de muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas para toda a região, à exceção do norte do Pará, sul do Amapá e extremo-leste de Roraima, onde deve chover com menor intensidade. As pancadas de chuva devem amanhecer acompanhadas de trovoadas em todo o Acre, oeste do Amazonas e sul do Tocantins.
Durante a tarde, as chuvas seguem com a mesma intensidade em todas as áreas, mas as pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas se concentram em Rondônia, centro-sul do Tocantins, extremo-sul do Acre e extremo-sul do Pará.
À noite, as pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas tomam todo o Acre, Rondônia, centro-sudoeste e extremo-sul do Amazonas e sul do Tocantins, se restringindo a essas áreas.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de perigo potencial de chuvas intensas para todo o Acre, Rondônia, Amazonas, Tocantins, Amapá, quase todo o Pará — à exceção dos extremos-noroeste e noroeste do estado — e extremo-sul de Roraima.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 22°C, em Rio Branco e Palmas. Já a máxima pode chegar até 35°C, em Boa Vista. A umidade relativa do ar varia entre 45% e 100%.
5 motivos para acompanhar as previsões do tempo
Agricultura: garantia de uma boa colheita;
Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;
Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;
Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;
Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
