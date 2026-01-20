Passageira fica presa nas ferragens após carro capotar na RO 010

Publicada em 20/01/2026 às 08h30
Um grave acidente de trânsito foi registrado na manhã desta segunda-feira, dia 19, na RO-010, entre as linhas 180 e 176, na zona rural de Rolim de Moura.
Segundo informações apuradas, a condutora de um veículo Fiat Palio seguia pela rodovia estadual no sentido a Novo Horizonte do Oeste, quando, após passar por um buraco na via, perdeu o controle da direção e capotou às margens.
Além da motorista, o carro era ocupado por uma criança e uma passageira adulta. Após o acionamento, equipes do Corpo de Bombeiros se deslocaram rapidamente até o local e realizaram o resgate da passageira, que ficou presa entre as ferragens.
Após ser retirada do veículo, Maria Aparecida — que sofreu ferimento no braço direito — foi encaminhada com urgência à Unidade de Pronto Atendimento (UPA). A motorista e a crianç não sofreram ferimentos graves.
A Polícia Militar esteve no local para registrar a ocorrência. Uma equipe da Politec também foi acionada para realizar os trabalhos periciais.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!