CALENDÁRIO ESTADUAL OFICIAL

Decreto do governo de Rondônia define feriados estaduais de 2026; medida tem como objetivo organizar o funcionamento dos serviços públicos

Conforme o decreto, nos feriados nacionais, estaduais, municipais e nos pontos facultativos não haverá expediente nos órgãos do Poder Executivo estadual, exceto nas áreas essenciais