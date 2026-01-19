TRT-14 abre vagas de estágio para estudantes de nível superior em Rondônia e Acre

Por Secom/TRT-14 (Yonara Werri
Publicada em 19/01/2026 às 17h01
Publicada em 19/01/2026 às 17h01
O Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC), que abrange os estados de Rondônia e Acre, está com inscrições abertas para o processo seletivo de estágio de nível superior. Estudantes de diversas áreas têm a chance de vivenciar a prática da Justiça do Trabalho, complementar sua formação acadêmica e desenvolver suas habilidades. O Programa de Estágio do TRT-14 é regido pela Lei nº 11.788/2008 (Lei do Estágio). O processo seletivo visa formar cadastro reserva de estagiários, conforme o Edital nº 001/2026.
Como participar
As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até 1º de fevereiro de 2026, às 23h59 (horário de Brasília). O cadastro é online, no portal da Universidade Patativa do Assaré (UPA), responsável pela execução do processo seletivo.
Quem pode se inscrever:
Estudantes de cursos de nível superior, com destaque para:
Direito: Vagas presenciais e remotas para diversas cidades de Rondônia e Acre;
Demais graduações: Vagas presenciais em Porto Velho/RO, conforme vagas disponíveis no edital.
A distribuição das vagas de estágio será de acordo com as necessidades do Tribunal.
Como participar
As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até 1º de fevereiro de 2026, às 23h59 (horário de Brasília). O cadastro é online, no portal da Universidade Patativa do Assaré (UPA), responsável pela execução do processo seletivo.
Quem pode se inscrever:
Estudantes de cursos de nível superior, com destaque para:
Direito: Vagas presenciais e remotas para diversas cidades de Rondônia e Acre;
Demais graduações: Vagas presenciais em Porto Velho/RO, conforme vagas disponíveis no edital.
A distribuição das vagas de estágio será de acordo com as necessidades do Tribunal.
Como será a seleção
O processo seletivo será realizado em etapa única:
Prova Objetiva: A avaliação online, de caráter eliminatório e classificatório, será composta por 30 questões de múltipla escolha, elaboradas especificamente para cada área de graduação, com base no conteúdo programático do edital. A prova será aplicada no dia 8 de fevereiro de 2026 (domingo), das 16h às 19h (horário de Brasília).
Fique atento: O edital detalha as regras e o conteúdo da prova.
É fundamental ler atentamente o edital, onde constam todas as informações sobre o processo seletivo, como regras, requisitos, conteúdo programático e demais orientações.
Mais informações
Em caso de dúvidas, entre em contato com a Universidade Patativa do Assaré (UPA):
- E-mail: trt-ro@universidadepatativa.
com.br
- WhatsApp: (88) 3512-2450
- Telefone: 0800 591 8710
Inscrição e prova on-line:
https://prova.
>> Acesse aqui o Edital
Arte: Luiz Alexandre)
Comentários
Seja o primeiro a comentar!