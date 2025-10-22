Presidente Médici participa da fase final do JIR 2025 em Ji-Paraná

Publicada em 22/10/2025 às 08h57
A fase final dos Jogos Intermunicipais de Rondônia (JIR 2025) reúne delegações de várias regiões do estado em disputas que contemplam modalidades coletivas e individuais. Realizado entre os dias 10 e 22 de outubro, o evento tem como sede a cidade de Ji-Paraná, berço da primeira edição do JIR em 1981, que mais uma vez se torna o centro das atenções esportivas de Rondônia.
O município de Presidente Médici marcou presença nas modalidades de Basquete, Voleibol, Atletismo e Karatê, demonstrando talento e dedicação em todas as competições. O início das disputas aconteceu no dia 11 de outubro, com a equipe de basquete jogando na quadra do IFRO, sob o comando do treinador Luiz Hurtado Junior. No dia 18, foi a vez da equipe de voleibol entrar em quadra, enquanto o atletismo ocorreu nos dias 18 e 19 de outubro.
Entre os destaques individuais, a atleta Eliane Ricarte brilhou nas pistas ao conquistar 1º lugar nos 5.000 metros e 3º lugar nos 1.500 metros rasos, demonstrando preparo e superação. Já no karatê, o atleta Sensei Wilacilam Assis Gonçalves, faixa preta no estilo Shorinji-ryu, competiu na categoria pesado acima de 85 kg, garantindo o 3º lugar e somando mais uma conquista para Presidente Médici. O Diretor de Esportes, Denilson Melo, que atuou como chefe da delegação, destacou o empenho dos atletas: “Estamos muito orgulhosos dos resultados alcançados. Cada atleta deu o seu melhor, representando com garra e respeito o nome de Presidente Médici. Nosso objetivo é continuar incentivando o esporte como ferramenta de integração e superação pessoal.”
