Presidente da Assembleia comemora sucesso do projeto Acelero Enem em Ji-Paraná e Cacoal

Publicada em 06/10/2025 às 09h15
A iniciativa é percorrer todo o estado, levando conhecimento, motivação e oportunidade para jovens que se preparam para o Enem
A Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia (Alero), por meio da Escola do Legislativo de Rondônia (Elero), levou o projeto Acelero Enem neste sábado (4) a cidade de Ji-Paraná e domingo (5) a Cacoal. A iniciativa é percorrer todo o estado, levando conhecimento, motivação e oportunidade para jovens que se preparam para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A edição realizada em Ji-Paraná reuniu cerca de 350 estudantes na Igreja Assembleia de Deus Ministério Madureira, proporcionando uma tarde de aprendizado e incentivo.
Em Cacoal, o aulão foi realizado na Câmara de Vereadores, no Plenário Ronaldo Aragão, onde mais de 450 alunos participaram do evento, que marcou um momento histórico na região.
O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Alex Redano (Republicanos), comemorou o sucesso das edições com a presença de mais de 800 alunos nas duas cidades e destacou o impacto positivo do projeto, reforçando o compromisso da instituição em investir em ações transformadoras. Redano ressaltou a importância de oferecer aos estudantes uma preparação de qualidade, gratuita e acessível, permitindo que alcancem seus sonhos por meio da educação. Segundo ele, cada cidade que recebe o Aulão evidencia a necessidade e o valor dessa iniciativa para a juventude rondoniense.
A organização do Acelero Enem 2025 tem à frente o diretor da Escola do Legislativo de Rondônia, Welys Assis, que coordena as ações e a execução das atividades com os professores e a equipe técnica da Alero e da Elero, assegurando que o projeto alcance todas as regiões de Rondônia. Dessa forma, o acesso ao conhecimento é democratizado e os jovens são incentivados a acreditar no poder transformador da educação.
