Prefeitura realiza palestra com Vanderlei Luxemburgo, ex-técnico da Seleção Brasileira

Publicada em 09/10/2025 às 09h26
Nesta quinta-feira (9), às 10h, o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, recebe o renomado técnico de futebol, Vanderlei Luxemburgo, na EMEIF Joaquim Vicente Rondon, na zona sul da capital.
Os alunos terão a oportunidade de ouvir, aprender e conhecer de perto o líder e técnico campeão da Copa América com a seleção brasileira, e também cinco vezes campeão brasileiro com grandes clubes da priemira divisão, com insights valiosos.
📍 Serviço:
📝 Pauta: PALESTRA COM VANDERLEI LUXEMBURGO
📅 Data: 09 de outubro (quinta-feira)
🕖 Horário: 10h
📍 Local: EMEIF Joaquim Vicente Rondon
🚩 Endereço: R. Garopaba, 2615 - Cohab
🎤 Sugestão de Entrevistas: Léo Moraes - Prefeito de Porto Velho;
Vanderlei Luxemburgo - técnico de futebol
