Prefeitura promove Jogos Municipais da Terceira Idade, de 5 a 7 de novembro

Publicada em 15/10/2025 às 10h46
O mês de novembro será agitado para o público da terceira idade de Porto Velho. A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Lazer (Semtel) vai promover os Jogos Municipais para o público se divertir com as competições e ter um tempo de qualidade entre amigos. As atividades acontecerão de 5 a 7 de novembro, na Vila Olímpica Chiquilito Erse, localizada na avenida Amazonas, bairro Cuniã.
Para o secretário Semtel, Paulo Moraes Júnior, a promoção dos jogos para a terceira demonstra o comprometimento com a melhoria da qualidade de vida e a saúde daqueles que tanto já batalharam por suas famílias. “A Semtel está organizando dias de muita alegria, diversão e descontração, para os nossos idosos. Essa é mais uma iniciativa de nossa gestão, primando pelo bem- estar da terceira idade”, enfatizou.
De acordo com a assessora técnica da Semtel, Érika de Araújo Almeida, os jogos municipais terão a participação de diversas instituições como Unir, Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Paulo Freire, Sesc (com duas delegações), Semtel Dudu, Semtel Vila, Semtel Sérgio Carvalho (com duas delegações). Cada delegação é formada por 43 atletas e 2 dirigentes.
TERMO DE ADESÃO
As instituições que trabalham com idosos e têm interesse em participar dos jogos, poderão se inscrever, por meio do termo de adesão, para o seguinte e-mail: [email protected].
“Estamos com muita expectativa, pois se trata de um evento voltado especialmente para os nossos idosos. As atividades foram organizadas com muito amor e carinho, visando proporcionar tempo de qualidade entre eles, além de aumentar a autoestima dos participantes do desfile”, declarou.
MODALIDADES
O grupo da terceira idade vai competir em diferentes modalidades, como Atletismo: revezamento categoria - 60/69 anos, e categoria 70+; Chute ao gol; Lance livre; Boliche; Dominó e Dama.
PREMIAÇÃO
A competição encerra dia 7 de novembro, com a cerimônia de entrega de medalhas e a escolha do Mister e Miss do concurso de beleza, simpatia e elegância, representando cada instituição participante das competições
