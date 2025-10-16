Publicada em 16/10/2025 às 14h22
3ª edição da Corrida Pela Vida acontecerá no sábado (18)
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), promove no próximo sábado (18), das 16h às 19h30, a 3ª edição da Corrida Pela Vida – Outubro Verde e Rosa, no Skate Parque, localizado na av. Guaporé com José Vieira Caúla, bairro Cuniã.
A ação integra o calendário das campanhas Outubro Verde (dedicada à prevenção e combate à sífilis e outras Infecções Sexualmente Transmissíveis – ISTs) e Outubro Rosa (voltada à conscientização sobre o câncer de mama e do colo do útero). A corrida tem como objetivo incentivar o autocuidado, promover hábitos saudáveis e fortalecer as ações de vigilância em saúde no município.
As inscrições podem ser realizadas de forma on-line. Clique aqui para se inscrever na 3ª Corrida Pela Vida.
Para se inscrever é preciso doar 1 kg de alimento não perecível ou 1 pacote de absorvente feminino. A doação deve ser entregue no local e data do evento. Ao todo, estão disponíveis 245 vagas, distribuídas em quatro categorias, com premiação em troféu para os três primeiros colocados de cada uma:
• Adulto (masculino e feminino) – 3 km (100 vagas)
• Idoso – 2 km (50 vagas)
• Pessoa com Deficiência (PcD) – 400 metros (25 vagas)
• Servidores da Saúde – 3 km (70 vagas)
Além do caráter esportivo e competitivo, a corrida será uma oportunidade de mobilização social em torno da importância da prevenção, diagnóstico precoce e acesso aos serviços de saúde, reunindo a comunidade, servidores públicos e usuários do sistema de saúde em um ambiente de lazer, acolhimento e conscientização
A Semusa reforça que o evento faz parte das ações estratégicas voltadas à promoção da saúde e qualidade de vida da população, e convida toda a comunidade a participar da Corrida Pela Vida como um gesto de apoio à luta contra o câncer, às ISTs e ao fortalecimento do cuidado com o corpo e a mente.
Foto: Ana flávia venâncio/ José Carlos/ João Paulo
