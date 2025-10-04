Prefeitura de Alta Floresta realiza Dia da Alegria com apoio do deputado Cirone Deiró

Publicada em 04/10/2025 às 08h30
Os portões do Parque de Exposição de Alta Floresta estarão abertos para a população, neste sábado (4), a partir das 16h, para a realização do Dia da Alegria, em comemoração ao Dia da Criança. A festa será realizada pela Prefeitura, com o apoio do deputado estadual Cirone Deiró, vereadores, cooperativas de crédito, Associação Comercial e outras entidades. “Estamos unindo forças, numa grande ação, para oferecer um dia muito especial para as crianças de nosso município e seus familiares”, disse a primeira dama Phatricia Ellen Hermes, organizadora do evento.
As crianças que participarem do Dia da Alegria vão poder se divertir nos brinquedos instalados no local, desfrutar de lanches, refrigerantes, algodão doce, pipoca e picolé. A festa contará também com diversas brincadeiras e apresentações. A Polícia Ambiental, uma das instituições que participa do evento, vai desenvolver uma atividade voltada ao descarte correto do lixo. Haverá também ações do Detran, do Grupo dos Desbravadores e do Canil da Polícia Militar de Cacoal.
Segundo Phatricia, o apoio de Cirone Deiró foi fundamental para que o evento pudesse ser realizado. Ela afirmou que o parlamentar é parceiro da administração do prefeito Gio Damo e está sempre pronto para ajudar. “Explicamos que gostaríamos de oferecer uma grande festa para nossas crianças e o Cirone se dispôs a apoiar”, disse.
O trabalho realizado pelo deputado, em favor de Alta Floresta, inclui a viabilização de recursos para a reforma do ginásio municipal, de escolas, aquisição de veículos, de implementos agrícolas, de equipamentos e materiais para as áreas da saúde e da educação e para a realização das festas de aniversário do município, além de outras ações. “Somos muito gratos ao deputado Cirone, porque sabemos que ele está sempre brigando pelo povo de Alta Floresta”, disse a primeira dama.
