Porto Velho lidera ranking nos Jogos Intermunicipais de Rondônia 2025

A emoção tomou conta nos pódios onde muitos atletas de Porto Velho subiram, conquistando medalhas de diferentes modalidades e liderando o ranking no JIR 2025. Uma realidade que há alguns anos não era vista, mas com o esforço dos times e o apoio da Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), agora está evidenciado.
Atletas receberam o kit com os uniformes, entregues pela comissão da Semtel
As competições seguem acirradas e, na manhã desta sexta-feira (17), a Semtel enviou a última parte da delegação Time Porto Velho, para a cidade de Ji-Paraná, onde acontecem as competições. Durante a concentração dos atletas, no Ginásio da Vila Olímpica Chiquilito Erse, os atletas receberam o kit com os uniformes, entregues pela comissão da Semtel. O secretário da pasta, Paulo Moraes Júnior, esteve presente e falou da importância do incentivo ao esporte.
“Ver Porto Velho liderando o ranking dos Jogos Intermunicipais é motivo de muito orgulho. Isso mostra que quando há investimento, apoio e incentivo, o talento dos nossos atletas aparece. Há alguns anos Porto Velho não figurava entre os primeiros colocados, e hoje estamos vendo o resultado de um trabalho contínuo, de base, com estrutura e planejamento”, considerou o secretário.
Semtel enviou a última parte da delegação Time Porto Velho, para a cidade de Ji-Paraná
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Semtel, tem o compromisso de fortalecer o esporte em todas as modalidades. “Acreditamos que o esporte transforma vidas, gera oportunidades e forma cidadãos melhores. Essa conquista é de cada atleta, de cada técnico e de todos que acreditam no potencial da nossa cidade”, completou Paulo Moraes.
De acordo com a assessora técnica da Semtel, Érika de Araújo Almeida, após muitos anos, Porto Velho se destaca liderando o ranking com 221 pontuações no geral. Entre as modalidades que levaram os times ao pódio, estão: ciclismo feminino, basquetebol feminino, handebol masculino, vôlei de praia masculino e capoeira.
“Esse destaque representa para o resgate do incentivo ao esporte e um novo estímulo aos atletas voltarem a competir. Pois essa competição em específico é voltada para os adultos. Além, claro, de estarmos promovendo o bem-estar e saúde a esses atletas”, declarou.
Times enviados nesta sexta-feira (17):
- 28 atletas da modalidade atletismo
- 12 atletas na modalidade karatê
- 15 atletas na modalidade judô
- 14 atletas na modalidade futsal
- 4 atletas na modalidade tênis de mesa
- 28 atletas na modalidade voleibol.
EXPECTATIVAS
Otimista, o atleta do Voleibol, Pedro Henrique Miranda Moquedace afirma que esta é a primeira vez que participa do JIR e espera trazer medalhas para a capital. “Estamos levando um bom, pois treinamos bastante e esperamos dar o nosso melhor. Gostei da iniciativa da Prefeitura em incentivar as equipes”, disse.
Confiante, Mirely Cristina Moreira da Silva, do atletismo, participa pela segunda vez consecutiva do JIR, ela afirma que cada edição é uma emoção diferente. “Para qualquer atleta é um campeonato muito importante e representar Porto Velho é uma responsabilidade muito grande que vale a pena. O time está preparado e agradeço o apoio da Prefeitura. Vamos tentar compensar todo esse incentivo trazendo medalhas”, concluiu.
A competição, que se estenderá até o dia 22 de outubro, acontece em Ji-Paraná, região central de Rondônia, e reúne atletas de 30 municípios do estado.
